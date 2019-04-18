Спорт

00:14 18.04.2019

"Тоттенхэм" в феерическом матче с "Ман Сити" и "Ливерпуль" стали еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов

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"Тоттенхэм" в феерическом матче с "Ман Сити" и "Ливерпуль" стали еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов

Английские клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" стали еще двумя полуфиналистами Лиги чемпионов УЕФА.

Лондонский клуб в феерическом двухматчевом противостоянии прошел другого представителя и чемпиона АПЛ "Манчестер Сити".

Неделю назад "Тоттенхэм" выиграл на своем поле 1:0. Уже на четвертой минуте матча в Манчестере Рахим Стерлинг открыл счет, но на 7-й и 10-й минутах автор победного гола в первом матче кореец Хон-Мин Сон забил дважды. Но уже через минуту португалец Бернарду Силва сравнял результат. А еще через десять минут Стерлинг вывел "Ман Сити" вперед.

В начале второго тайма аргентинец Серхио Агуэро забил гол, который выводил в полуфинал уже хозяев поля. Но на 73-й минуте испанец Фернандо Льоренте после подачи углового сумел переправить мяч в ворота и сделал фаворитом уже "Тоттенхэм".

На добавленных минутах Стерлинг сумел забить еще один гол, но он был отменен из-за офсайда после просмотра арбитрами видеоповтора. Таким образом, в полуфинал прошел "Тоттенхэм".

В другой паре среды "Ливерпуль" обыграл на выезде "Порту" со счетом 4:1 после домашней победы со счетом 0:2 неделю назад. В составе прошлогоднего финалиста ЛЧ забивали Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил Ван Дийк.

В полуфиналах сыграют "Ливерпуль" с "Барселоной" и "Аякс" с "Тоттенхэмом".

Теги: #лига_чемпионов #тоттенхэм #ливерпуль #манчестер_сити
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