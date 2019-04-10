Спорт

00:23 10.04.2019

"Тоттенхэм" минимально обыграл "Ман Сити", "Ливерпуль" разобрался с "Порту" в первых матчах 1/4 ЛЧ

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"Тоттенхэм" минимально обыграл "Ман Сити", "Ливерпуль" разобрался с "Порту" в первых матчах 1/4 ЛЧ

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл со счетом 1:0 другой английский клуб "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 13-й минуте чемпионы Англии имели реальный шанс открыть счет, но аргентинец Серхио Агуэро не реализовал пенальти. А на 78-й минуте кореец Хон Мин Сон принес хозяевам поля победу.

В другой паре дня еще один английский клуб "Ливерпуль" уверенно переиграл португальский "Порту" со счетом 2:0.

На 5-й минуте счет в этой встрече открыл гвинейский полузащитник Наби Кейта, а через 20 минут бразилец Роберто Фирмино закрепил преимущество хозяев поля.

Теги: #лига_чемпионов #тоттенхэм #ливерпуль #манчестер_сити
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