"Тоттенхэм" минимально обыграл "Ман Сити", "Ливерпуль" разобрался с "Порту" в первых матчах 1/4 ЛЧ

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл со счетом 1:0 другой английский клуб "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 13-й минуте чемпионы Англии имели реальный шанс открыть счет, но аргентинец Серхио Агуэро не реализовал пенальти. А на 78-й минуте кореец Хон Мин Сон принес хозяевам поля победу.

В другой паре дня еще один английский клуб "Ливерпуль" уверенно переиграл португальский "Порту" со счетом 2:0.

На 5-й минуте счет в этой встрече открыл гвинейский полузащитник Наби Кейта, а через 20 минут бразилец Роберто Фирмино закрепил преимущество хозяев поля.