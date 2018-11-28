ФК "Ворскла": несмотря на все попытки, матч Лиги Европы с "Арсеналом" состоится не в "духовной столице Украины", а в Киеве

Матч группового этапа Лиги Европы УЕФА между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" официально состоится 29 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский".

"Несмотря на все попытки футбольного клуба "Ворскла" провести матч с "Арсеналом" в Духовной столице Украины, к чему полтавчане вполне готовы, УЕФА отстояло свое решение, и игра все-таки состоится в Киеве 29 ноября в 19:55", - говорится в сообщении на сайте "Ворсклы".

Учитывая слишком сжатые сроки организации матча, "Ворскла" обратилась в УЕФА и администрацию НСК "Олимпийский" в полной мере способствовать безопасному проведению данной игры.

"Решение о проведении игры с болельщиками или при пустых трибунах объявят после 21:00", - указали в клубе.