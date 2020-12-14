"Шахтер" сыграет с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы

Определились соперники футбольных клубов "Шахтер" (Донецк) и "Динамо" (Киев) в двухматчевых простивостояних в 1/16 Лиги Европы УЕФА.

Согласно жеребьевке в Ньоне в понедельник, донецкий "Шахтер" сыграет с израильской "Маккаби" (Тель-Авив), а киевское "Динамо" с бельгийским клубом "Брюгге".

"Шахтер" первый матч проведет в гостях, "Динамо" начнет дуэль в Киеве.

Матчи пройдут 18 и 25 февраля.

Остальные пары 1/16 плей-офф выглядят так: Вольфсберг — Тоттенхэм; Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед; Бенфика — Арсенал; Црвена Звезда — Милан; Антверпен — Рейнджерс; Славия Прага — Лестер; РБ Зальцбург — Вильярреал; Брага — Рома; Краснодар — Динамо Загреб; Янг Бойз — Байер; Мольде — Хоффенхайм; Гранада — Наполи; Лилль — Аякс; Олимпиакос — ПСВ.