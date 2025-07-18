ТОП-7 найкращих компаній з ремонту квартир у Києві за версією сайту Rating Remont Kvartir

Ремонт квартири в Києві – процес, який потребує чіткого планування, професійного підходу та довіри до виконавця. У столиці працює багато компаній, що пропонують повний спектр ремонтних послуг. У нього включені не тільки чорнові та оздоблювальні роботи, а й розробка дизайн-проєкту, комплектація об'єктів, а в деяких студіях – виготовлення меблів на замовлення. Rating Remont Kvartir склав список найкращих виконавців, які заслужили довіру клієнтів високою якістю робіт та рівнем сервісу. З повним переліком таких компаній можна ознайомитись на сайті.

BORISSTUDIO

Студія, заснована у 2015 році, підійде для тих, хто шукає комплексні рішення для своєї нерухомості. Тут пропонують ремонт квартир під ключ – від розробки дизайн-проєкту до його повної реалізації (включно з виготовленням корпусних меблів на замовлення). У такому разі всі роботи компанія бере на себе та несе повну відповідальність за результат. Замовник при цьому економить масу особистого часу та сил, йому залишається лише позначити свої побажання щодо майбутнього інтер'єру та вказати бюджет на ремонт.

Роботами займаються штатні бригади під контролем виконробів із більш ніж 10-річним досвідом, що забезпечує високу якість робіт. До того ж на результат діє гарантія терміном на 36 місяців. Замовляючи ремонт квартири під ключ у BORISSTUDIO, замовник отримує дуже приємний бонус – дизайн-проєкт у подарунок.

Телефон: (063) 311-15-15.

Адреса: Київ, вул. Ділова, ½, ЖК Tetris Hall.

Сайт: https://borisstudio.com/uk/

Delay Krasivo

На момент заснування компанія спеціалізувалася на електромонтажних роботах. Згодом перелік послуг розширювався і сьогодні Delay Krasivo пропонує замовникам повний комплекс робіт під ключ, що включає розробку дизайн-проєкту та його реалізацію силами вузькопрофільних спеціалістів.

Оплата проводиться поетапно – після завершення кожного блоку робіт, завдяки чому замовник точно знатиме, за що саме він платить. На ремонт компанія дає гарантію на строк до 5 років.

Телефон: (066) 918-33-38.

Адреса: Київ, вул. Генерала Шаповала, 2

Сайт: https://delay-krasivo.com.ua/

GoodIdea

Компанія повного циклу, що працює у сфері ремонту та дизайну інтер'єрів вже понад вісім років. Студія бере на себе весь процес – від проєктування та ремонту до виготовлення меблів на замовлення та допомоги у переїзді. Також займається підбором та купівлею приміщень, будівництвом приватних будинків.

Усі етапи роботи оформлюються офіційним договором, в якому чітко зафіксовано терміни, вартість, обсяг зобов'язань та гарантії. Це забезпечує прозорість процесу та дозволяє замовнику контролювати бюджет і відстежувати, на що йдуть його гроші.

Телефон: (096) 008-04-64.

Адреса: Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11б.

Сайт: https://www.goodidea.com.ua/

Фабрика квартир

Компанія працює не лише у столиці, а й в інших містах України: Львові, Одесі, Івано-Франківську. Надає повний цикл послуг: розробку дизайн-проєктів, ремонт, доставку та встановлення побутової техніки, виготовлення меблів на замовлення, а також клінінг.

Компанія пропонує цікаву концепцію гарантії ремонту. Після його завершення настає етап тестування – 14-денний період проживання у квартирі з метою виявлення будь-яких недоліків. У разі виявлення проблем фахівці оперативно вирішують їх. І лише після цього на ремонт починає діяти гарантія терміном від 2 до 5 років.

Телефон: (050) 992 00 99.

Адреса: Київ, вул. Дорогожицька, 3.

Сайт: https://fabrykakvartyr.com.ua/

Готово ремонт

Компанія, яка вже понад 5 років займається ремонтом квартир у новобудовах у Києві та передмісті (Буча, Гостомель, Ірпінь). За цей час її спеціалісти реалізували понад 300 проєктів різного рівня складності.

Замовникам пропонують комплексну послугу, що включає розробку проєкту, закупівлю матеріалів, чорнові та чистові роботи, а також клінінг у подарунок. Вартість робіт фіксується на початковому етапі співробітництва та не змінюється до завершення ремонту. Період гарантії складає 12 місяців.

Телефон: (073) 877-87-77.

Адреса: Ірпінь, вул. Університетська, 3К.

Сайт: https://www.gotovorem.com/

6. DANSASTROY

Вже понад 10 років компанія пропонує замовникам комплексні рішення для житлової нерухомості. У них можна замовити як окремі послуги, так і повний спектр робіт: приймання квартири від забудовника, розробку дизайн-проєкту інтер'єру, ремонт квартири чи будинку під ключ.

За твердженням компанії, вони виступають за повну прозорість процесу. Для цього на всіх об'єктах встановлюють відеокамери, завдяки яким замовник може у будь-який час простежити за перебігом робіт та переконатися в їх якості, навіть якщо він не знаходиться у місті.

Телефон: (050) 150-00-43.

Адреса: Київ, вул. В'ячеслава Липинського, 14.

Сайт: https://www.dansastroy.com/

7. Lesnik.pro

Надає послуги з ремонту квартир та будинків не лише у Києві, а й у Львові та Івано-Франківську. За час існування компанії вони реалізували вже понад 500 об'єктів.

Одна з відмінних рис Lesnik.pro – активна присутність у соціальних мережах, де вони діляться фото- та відеозвітами з реалізованих об'єктів, а також корисними порадами на тему ремонту. Це дозволяє потенційним замовникам ознайомитися з якістю роботи компанії та прийняти обґрунтоване рішення.

Телефон: (093) 370-79-53.

Сайт: https://www.instagram.com/lesnik.pro/

Вибір грамотного та відповідального підрядника з ремонту квартир дозволить бути впевненим у результаті. У цьому списку зібрані компанії, які вже заслужили хорошу репутацію серед замовників – вони працюють за договором та з обов'язковою гарантією на виконані роботи.