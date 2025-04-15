Складські стелажі для оптимізації простору

Склад — це серце бізнесу, особливо для галузей, що вимагають розміщення великої кількості товарів. Правильно підібрані, сконструйовані та встановлені стелажі, допоможуть з максимальною ефективністю використовувати приміщення та легко орієнтуватися серед величезного розмаїття продукції. Складські стелажі від ТАРГЕТГРУП здатні навіть невеликий за розміром склад перетворити на ідеальне, зручне та функціональне сховище товарів.

Складські стелажі: що це?

Стелажна конструкція дозволяє зберігати різноманітні товари: будматеріали, коробки, палети з харчовими продуктами, побутовою хімією тощо. Тип стелажа залежить від розмірів, ваги, кількості товарів, а також виду техніки, що буде підвозити, розміщати, завантажувати та розвантажувати товари.

Стелажна конструкція складається з таких елементів:

Каркас, виготовлений зі сталі, що має один або декілька рівнів, посилений додатково металевими роскосами. Настил, укладений з міцної, зручної сітки чи набірної металевої полиці, що тримається на несучих балках. Опорні поперечні балки, виготовлені з конструкційної сталі.

Основні види стелажів

В каталозі на сайті ТАРГЕТГРУП ви можете обрати саме той вид продукції, що буде оптимальним для ваших умов. Ось декілька популярних варіантів:

палетні стелажі — дозволяють зберігати вантажі на палетах і піддонах різних типів та стандартів, забезпечують зручний доступ техніки між рядами;

поличкові складські стелажі — розповсюджений варіант для невисоких складських приміщень, є оптимальним для зберігання товарів в коробках та ящиках;

мезонинні стелажі — багаторівневі системи зберігання, що забезпечують раціональне використання вертикального простору приміщення;

гравітаційні стелажі — динамічна система зберігання, що використовує силу тяжіння для переміщення товарів.

Де замовити стелажі за вигідною ціною?

Всі ці, а також багато інших видів складських стелажів та іншого обладнання ви можете замовити на сайті “Таргетгруп”. Компанія багато років спеціалізується у сфері проєктування та монтажу складського облаштування відповідно до індивідуальних потреб, розмірів приміщення та функціональних особливостей. Висококваліфіковані фахівці компанії впораються з проєктуванням та виготовленням стелажів будь-якого рівня складності — у короткий термін, за оптимальними розцінками.