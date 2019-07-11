Rozetka запустила доставку через почтового оператора Justin

Известный интернет-супермаркет начал доставлять товары через нового почтового партнера.

Клиенты Rozetka смогут получить свои товары в почтовых отделениях в "Сильпо", "Novus", "Фора", "Fozzy" и других крупных сетях супермаркетов. Главное преимущество Justin - локации, клиенты будут идти за продуктами и по дороге смогут забрать отправление. Уже работает более 500 отделений Justin в городах и районных центрах

Две недели Justin доставлял товары из Rozetka в тестовом режиме. Сейчас сервис работает на полную для всех клиентов и на все группы товаров.

Генеральный директор Justin Юрий Авдыш прокомментировал старт работы: "Я счастлив, что мы объявляем о старте работы с Rozetka. Уверен, что от нашей синергии выиграют все, в первую очередь клиенты - миллионы украинцев, жизнь которых мы сделаем удобнее ".

"Сегодня ROZETKA предлагает потребителям более 3,5 миллиона товаров. Скорость и удобство, которой украинцы могут получить эти товары - наш приоритет. Мы рады, что отныне забрать свои покупки с ROZETKA можно будет прямо в супермаркетах и ​​ТРЦ, где размещаются отделения Justin. Благодаря этому мы становимся на шаг ближе к нашей большой цели - обеспечивать покупателям каждый раз что надо ", - сообщили в пресс-службе Rozetka.

Отметим, что Justin входит в Fozzy Group и объявил об официальном старте в октябре прошлого года.

Справка

"JUSTIN" (ООО "Джаст Ин") - украинская компания, основанная в 2017 году, оператор на рынке экспресс-доставки, входит в одну из крупнейшей украинской торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group, управляющая торговой сетью и такими брендами, как Сильпо, Фора, Fozzy, RIngoo, Trash!. Отделение Justin также находятся в сетях: Novus, Фуршет и других супермаркетах и ​​ТРЦ.

Отделение "JUSTIN" называются поштомаркетами - это маркетплейс, супермаркет услуг, в котором доступны как традиционные почтовые услуги, так и финансовые - выдача карточек, оформление страховок, кредитования и тому подобное.