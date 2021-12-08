Пресс-конференции

17:12 08.12.2021

Эксперты медицинского туризма ожидают увеличения потока иностранцев в Украину в 2022г

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Киев. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-Украина — Поток иностранцев в 2022 году в сфере медицинского туризма увеличится, но к доковидным показателям этот рынок вернется не ранее чем через три года, такие ожидания озвучили профильные эксперты на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Президент Украинской ассоциации медицинского туризма Виолетта Янышевская прогнозирует, что рынок медицинского туризма вернется к доковидным показателям не ранее чем через 3 года.

"Наш рынок, к сожалению, в следующем году не восстановится до показателей 2019 года. Я думаю, как и многие международные эксперты, что восстановление рынка будет происходить через 3 года," - сказала Янышевская.

Она отметила, что COVID-19 негативно повлиял на потоки медицинского туризма в Украину. В то же время Украина успела наработать нужный опыт за 1,5 года роботы в ковидной среде.

"Коронавирус будет влиять на потоки въездного и выездного медицинского туризма. При этом уже мы имеем опыт более полутора лет существования этой угрозы в мире. Поэтому у нас есть этот опыт, мы знаем, как решать проблемы с пересечением границы и как помочь пациентам из многих стран добраться сюда. Я считаю, что поток (таких туристов из-за рубежа – ИФ) будет существовать и будет увеличиваться", - сказала Янышевская.

Операционный директор роддома "Лелека" Вадим Зукин прогнозирует, что в 2022 году пациенты-иностранцы будут выбирать для медицинского туризма Украину из-за соотношения цены и качества.

"Мы надеемся, что в 2022 году у нас будет увеличиваться поток пациентов из-за границы. Конечно, они будут ехать из-за нашего качества и цены,"- пояснил он.

При этом эксперт указал на низкий имидж Украины для развития медицинского туризма. "Здесь нужно сказать, что имидж нашей страны не является таким, за который пациенты готовы переплачивать, и очень часто, когда иностранцы выбирают наше медзаведение, они сомневаются из-за имиджа страны"- отметил Зукин.

В свою очередь хирург-онколог Клиники Спиженко Задорижный Богдан обратил внимание на рост спроса на медицинский туризм в Украине и считает, что он будет продолжать увеличиваться.

"С 2017 года по 2019-й количество иностранцев, получивших лечение и диагностику в Украине, удвоилось (…) Статистика говорит сама за себя: и тенденции, и спрос на медицинские услуги в Украине будут только расти, несмотря даже на временный таймаут в связи с пандемией", - сказал Задорижный.

Медицинский директор клиники "Симпладент" Вероника Васильева прогнозирует, что приток иностранных пациентов в стоматологические клиники также увеличится.

"В сфере стоматологии количество иностранных пациентов увеличиться. Мы на своей клинике это почувствовали во второй половине 2021 года. Тем более иностранные пациенты более осознано относятся к вакцинации, и поэтому для них не является проблемой переезд в другую страну", - пояснила она.

Первый заместитель генерального директора клиники "Обериг" Александр Линчевский в свою очередь отметил влияние пандемии COVID-19 на развитие многопрофильной больницы.

"Пандемия и открытие ковидных отделений позволили нам за последние годы укрепить анестезиологическую команду. Качество аппаратуры, мониторинговая аппаратура, аппаратура дыхательной поддержки позволяют нашим анестезиологам и реаниматологам выжимать из нее все мощности. Поэтому как бы ни были тяжелы эти годы, они пошли на пользу многопрофильной клинике, особенно коллективу. Мы использовали абсолютно все возможности нашего диагностического и реанимационного отделения для лечения пациентов" - сказал Линчевский.

Теги: #туризм #медицинский
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