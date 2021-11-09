Пресс-конференции

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Законопроект о реформе градостроительства в нынешнем виде нивелирует достижения децентрализации - мнение

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Киев. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Законопроект №5655 о реформе градостроительства, принятый Верховной Радой 1 июля в первом чтении, в нынешнем виде нивелирует достижения децентрализации, заявили представители профессионального сообщества на пресс-конференции "Градостроительная реформа. Услышала ли власть архитекторов?", которая состоялась в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, 8 ноября.

"Развивая архитектуру, мы развиваем гражданское общество в целом. Мы убеждены, что для формирования гармоничных и стимулирующих развитие законов необходим диалог архитектурной общественности с властью – Верховной Радой, Минрегионом", - сообщил президент Национального союза архитекторов Украины (НСАУ) Александр Чижевский.

Заместитель председателя Архитектурной палаты НСАУ Анна Кирий сообщила, что с момента принятия законопроекта в первом чтении ведется системная борьба "не только за права архитекторов, но прежде всего за права людей на безопасное, качественное и комфортное пространство наших городов".

Она отметила, что существуют две системные проблемы, приводящие к хаотичной застройке городов, а именно неприобщенность людей и громад к принятию решений о том, как будут выглядеть их города, а также разбалансированность системы в пользу застройщиков.

"И что делает так называемая градостроительная реформа? Законопроект №5655 усугубляет эти проблемы. Он ужимает еще сильнее права громад, а застройщикам, обладающим наибольшими ресурсами, снижает ответственность", - указала Кирий.

Архитектор и урбанист, главный архитектор Львова (2015-2019 годы), заместитель министра развития громад и территорий (2019-2020 годы) Юлиан Чаплинский отметил, что, работая над законопроектом о реформе градостроительства, следовало не просто выделить стейкхолдеров, но и четко определить, кто именно представляет их интересы.

"Цифовизация всех процессов, которые предлагает №5655, – безусловный плюс. Но сфера архитектуры и процедура - это не одно и то же. Законопроект №5655 это не про города, не про громады, не про качество архитектуры. И предыдущая система градостроительного контроля и надзора предполагала, что местные власти выдают градостроительные условия и ограничения (ГУО), а не разрешения. Сейчас этот процесс еще усугубляется, потому что "упрощаются ГУО", города и громады и далее будут получать сомнительную архитектуру с непонятными фасадами", - отметил Чаплинский.

При этом, по его словам, жители требуют качественной среды прежде всего от мэра, но местная власть, в рамках грядущей реформы, сможет управлять только двумя параметрами: максимальной высотой и плотностью застройки участка.

Кирий добавила, что законопроект предусматривает некоторые предохранители, например, органы местного самоуправления могут бороться с самостроями и осуществлять мониторинг.

"Но мониторинг – это не контроль. Да, сейчас вписали, что и органы местного градостроительства могут осуществлять градостроительный контроль, но у них должны быть в составе инженеры, специалисты, застрахованные на 3-5 млн евро. Мне интересно, как органы местного самоуправления могут себе позволить нанять на работу таких специалистов и оплатить такое страхование?» - говорит Кирий.

Эксперт добавила, что законопроект вызвал критику не только архитектурного сообщества.

«Негативные выводы по законопроекту 5655 также предоставили: Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады Украины, Министерство культуры и информационной политики, ОО "Вместе против коррупции", представители органов местного самоуправления. В частности, Ассоциация городов и Ассоциация ОТГ направила в ВРУ и Минрегион соответствующие письма», - сообщила Кирий.

Кирий отметила, что благодаря слаженной и активной работе архитектурной общественности удалось добиться изъятия из законопроекта наиболее противоречивых моментов.

"У нас было 5 принципиальных требований: прекратить вмешательство в авторские права архитекторов, запретить вносить изменения в проект и построенный объект без автора, убрать норму, позволяющую проекту встроить и строить без архитектора вообще, вернуть изъятые положения в законы об архитектурной деятельности и основах градостроительства, предоставить право выдачи и лишения сертификатов архитекторов профессиональной саморегулирующейся организации, а не чиновникам", - перечислила Кирий, добавив, что требования были услышаны на профильном подкомитете ВР.

Сейчас, по ее словам, продолжаются совместные консультации и работа с членами подкомитета по формулировкам и правильно выписанным текстам. "Но я хочу зафиксировать, что все наши требования авторы законопроекта согласились удовлетворить", - сообщила Кирий.

По ее мнению, следовало бы не просто оправить законопроект №5655 на доработку, а организовать открытый и прозрачный процесс написания реформы с привлечением всех участников рынка.

Эксперт подчеркнула, что борьба архитекторов за свои права срабатывает только при массовой вовлеченности и медийной активности. Она анонсировала всеукраинскую акцию архитекторов 16 ноября.

Теги: #законопроект #градостроительство
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