Пресс-конференции

16:32 12.10.2021

Мукомолы и хлебопекари отозвали подписи под меморандумом из-за невозможности обеспечить качество продукции при существующих в документе условиях

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Киев. 12 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Представители трех связанных с переработкой зерна ассоциаций отозвали подписи под согласованным 5 июля меморандумом о взаимопонимании относительно предельных объемов экспорта зерна в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), поскольку не было учтено их предложение раздельно ограничивать объемы экспортируемой продовольственной и фуражной пшеницы, без которого невозможно производство хлеба надлежащего качества.

Об отзыве своих подписей под меморандумом о взаимопонимании и причинах данного действия директор ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко и председатель объединения "Укрхлебпром" Александр Васильченко сообщили на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

По данным директора "Мукомолов Украины", урожай пшеницы в нынешнем 2021/2022 МГ вырос на 29,3% по сравнению с 2020/2021 МГ – до 32,2 млн тонн, при этом количество продовольственной пшеницы, необходимой для изготовления хлебобулочных изделий, сократилось в общем объеме до 42% с 58% в минувшем МГ.

"Мы предлагали в меморандуме отделить от общего числа (значения предельного объема экспорта, ежегодно устанавливаемого в меморандуме – ИФ) 45% продовольственной пшеницы и 55% фуражной, чтобы таким образом установить предельный объем экспорта той или иной пшеницы", - отметил Рыбчинский, уточнив ранее достигнутое согласие подписантов данного документа на введение пропорций при экспорте пшеницы в зависимости от ее качества.

Он уточнил, что на минувшей неделе большинство подписантов меморандума отказало представителям переработки в зерновой отрасли в введении разделения объемов экспортируемой продовольственной и фуражной пшеницы

По данным директора "Мукомолов Украины", экспорт пшеницы с начала нынешнего МГ в июле и по состоянию на 8 октября составил 10,05 млн тонн, в числе которого продовольственная составила 92% - 9,2 млн тонн. При этом для внутреннего рынка Украины и нужд перерабатывающей отрасли ежегодно требуется 3,5 млн тонн продовольственной пшеницы.

Рыбчинский отметил, что участники рынка предварительно договорились ограничить экспорт пшеницы из Украины в нынешнем сезоне на уровне 25,3 млн тонн, без разделения на продовольственную и фуражную.

Соответственно, поскольку 92% вывозимой из страны пшеницы составляет продовольственная, в Украине ее предложение за минувшие месяцы существенно сократилось, а разница в цене между фуражной и продовольственной пшеницей выросла не менее, чем до $15/тонну. Это приводит к дефициту продовольственной пшеницы 2 класса, используемой для переработки в муку.

Глава ассоциации подчеркнул, что начиная с января 2022 года, предложение продовольственной пшеницы снизится еще существеннее, что приведет либо к необходимости мукомолам добавлять фуражную пшеницу низкого качества в помольную партию, что существенно снизит качество хлеба, либо отрасли придется ее импортировать.

"Исходя из вышесказанного, мы отозвали подписи трех ассоциаций от меморандума, который мы подписывали 5 июля, то есть мы денонсировали наши подписи, и ставим всех пред фактом, чтоб потом не было никаких замечаний к нашим производителям муки и хлеба. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, приведет, как минимум, к двум ситуациям: ухудшению качества хлеба и существенному росту цены на него", - констатировал Рыбчинский.

Как сообщалось, участники зернового рынка и Минагрополитики 5 июля подписали меморандум о взаимопонимании на 2021/2022 МГ. При этом приложение к меморандуму, в котором указываются предельные объемы экспорта сельхозпродукции, стороны собирались подписать после того, как станут известны объемы собранного урожая.

Они подписывают этот документ ежегодно с 2011 года для сохранения баланса между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями Украины.

Участники рынка в январе 2021 года согласовали предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 МГ в размере 24 млн тонн и внесли соответствующие изменения в приложение к меморандуму. До этого в зерновом меморандуме на минувший МГ, подписанный в августе прошлого года, содержалась согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн соответственно.

Теги: #мука #пшеница
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