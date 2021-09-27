Основатель сети ресторанов MAFIA хочет вакцинировать от COVID-19 около 90% сотрудников до ноября

Киев. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Совладелец сетей ресторанов MAFIA, CASTA, Georgia, BAO, NAM (Киев), Brilliant Bar, "Якитория" (Харьков) Тарас Середюк сообщил о планах вакцинировать от COVID-19 около 90% сотрудников его заведений до ноября.

"У нас есть план: к концу октября имеем четкий график, за который отвечают руководитель ресторана и операционный директор сети, KPI, где ключевой показатель деятельности – количество вакцинированных. Мы доведем этот процент выше 80% точно, ближе к 90%", – сказал он на пресс-конференции "Как будет работать ресторанный бизнес во время ковид-ограничений" в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Как сообщил СЕО и совладелец сети fast-healthy ресторанов Salateira Александра Савилова, в столице уровень вакцинированных сотрудников превышает показатели в регионах. Это связано с нехваткой мобильных бригад для вакцинации за пределами Киева.

"Есть рестораны со 100%-ным уровнем вакцинации сотрудников, а есть рестораны с 20%-ным, особенно это касается регионов. В Киеве действуют три мобильные бригады, конкретно работающие с киевскими ресторанами. В регионах – Харькове, Львове, Одессе, Днепре – этого нет", – рассказал он.

По мнению участников Национальной ресторанной ассоциации Украины (НРАУ), власти должны обеспечить наличие мобильных бригад для вакцинации сотрудников и клиентов ресторанов, чтобы дать бизнесу возможность продолжать работу в условиях карантинных ограничений.

По данным ассоциации, в Украине ежемесячно посещают рестораны 12,5 млн чел.

НРАУ объединяет около 400 заведений общественного питания в стране.