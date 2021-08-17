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13:50 17.08.2021

Наибольшим уровнем доверия украинцев пользуются ВСУ, ветераны АТО, волонтеры, врачи и общественные организации – соцопрос

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Киев. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Самым высоким уровнем доверия украинцев пользуются Вооруженные силы Украины (34,6%), ветераны АТО (34,2%), волонтеры (36,2%), врачи (23%), общественные организации (8,1%), свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

Также позитивный баланс доверия - у городских/сельских глав (9,8%), городских/поселковых/сельских советов (1,2%), Интернет-изданий (10,5%), свидетельствуют данные исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Негативный баланс уровня доверия - у политических партий (-62,2%), Верховной Рады (-61,8%), Кабинета министров Украины (-58%), прокуратуры (-51,3%), Национального банка Украины (-42,1%), Службы безопасности Украины (-39,6%), профсоюзов (-35,1%), президента Украины Владимира Зеленского (-31%), Министерства здравоохранения Украины (-27,7%), Национальной полиции Украины (-26,3%), облсоветов (-24,8%), религиозных организаций (-6,6%). Также негативный баланс уровня доверия имеют украинские СМИ (телевиденье (-21,2%), радио (-30,3%), газеты (-30,3%)).

69% респондентов согласились с тем, что с каждым следующим президентом жизнь в Украине становится хуже (37,7% - "безусловно, согласны", 31,3% - "скорее, согласны"). Не согласны с этим утверждением 25,3% (19,3% - "скорее, не согласны", 6% - "безусловно, не согласны"). 5,7% затруднились ответить.

65,2% согласны с тем, что независимо от того, кто именно станет следующим президентом Украины, этот человек будет представлять интересы только своей партии и только тех избирателей, которые проживают на определенной территории страны, а не всего народа Украины (28,3% - "безусловно, согласны", 36,9% - "скорее, согласны"). Не согласны с таким мнением 26,8% из тех, кто принял участие в опросе (19% - "скорее, не согласны", 7,8% - "безусловно, не согласны"). Затруднились ответить 8% респондентов.

68,7% указали, что согласны с тем, что политический раскол в Украине после каждых президентских выборов является главной причиной того, почему не уделяется необходимое внимание реформам в Украине, и происходят процессы противостояния сторонников и оппонентов избранного президента (29,4% - "безусловно, согласны", 39,3% - "скорее, согласны"). Не согласны с этим 23,3% респондентов (18,7% - "скорее, не согласны", 4,6% - "безусловно, не согласны"). 8% затруднились ответить на вопрос.

37,4% ответили, что действующая власть может обеспечить безопасность гражданам Украины, 51,3% - не может, а 11% затруднились ответить.

10,7% опрошенных указали, что президент Украины Владимир Зеленский полностью независим в своих решениях и действиях, 40,6% - "в каких то вопросах - независим, в других - зависим", 42% - "полностью зависим от влияния других стран и международных организаций". Затруднились с ответом 6,7%.

7,8% респондентов отметили, что Кабинет министров Украины полностью независим в своих решениях и действиях, 40,9% - "в каких то вопросах - независим, в других - зависим", 42,3% - "полностью зависим от влияния других стран и международных организаций". Не ответили на вопрос 9%.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1 - 1,9%.

Теги: #уровень #доверия
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