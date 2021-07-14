Большинство украинцев считает, что власть не справляется с вакцинацией населения – опрос

Киев. 14 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 60,8% украинцев считают, что власть не справляется с вакцинацией населения в стране, свидетельствует социологическое исследование Центра "Социальный мониторинг", проведенное с 29 июня по 9 июля и презентованное в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом, 29,7% опрошенных уверены, что власть справляется с кампанией по вакцинации, а 9,5% затруднились с ответом.

Основными причинами провала вакцинации, среди тех, кто считает действия власти недостаточными, 63,6% называют субъективные причины, то есть непрофессионализм власти и политические интересы при выборе вакцин, 14,6% называют объективные причины, а именно большие очереди за получением вакцин в мире и сложность при проведении переговоров для ее получения Украиной. Еще 21,8% затруднились ответить.

При ответе на вопрос "Вакцинировались ли вы?", 10% ответили положительно (один или два раза в Украине или за ее пределами), 9,2% записались на вакцинацию на ближайшее время, 20,5% планируют вакцинацию, но не определились с датой, 29,2% не решили, будут ли вакцинироваться, 28,3% решили вовсе не вакцинироваться и 2,8% отказались от ответа.

Социологическое исследование проводилось по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым среди людей старше 18 лет методом личного интервью по месту жительства опрашиваемых. Выборочная совокупность составила 3011 респондентов.