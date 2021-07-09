Пресс-конференции

12:54 09.07.2021

Международный Европейский Университет проинвестировал в свое развитие более $3 млн

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Киев. 8 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В проект создания и развития Международного Европейского Университета проинвестировано уже более $3 млн сообщила агентству "Интерфакс-Украина" основатель и проректор по научно-педагогической работе и международным связям Международного Европейского Университета Алла Наволокинана на пресс-конференции в четверг.

«На сегодня в нашем вузе обучается 850 иностранных студентов из более чем 40 стран мира. Мы проинвестиовали уже более 3 млн долларов. В результате внедрения в университете европейских стандартов образования более 25% дисциплин студенты могут выбирать свободно, и не только по своей специальности. Каждый студент может выбирать среди семи факультетов те направления, которые ему импонируют. Даже студент-медик может обучаться IT-технологиям, дизайну или музыкальному искусству. Даже если только один студент с потока выбирает предмет, мы в полном объеме обеспечиваем его изучение. В этом уникальность нашего университета», - заявила А. Наволокина.

Наволокина подчеркнула, что в рамках университета создается уникальная система обучения человека на протяжении всей жизни – от 3 до 93 лет. Мы создали университет новой формации, основным принципом деятельности которого являются равенство и студентоцентризм.

Международный европейский университет стремится вывести украинское образование на новый качественный уровень, заявил на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" доктор философских наук, академик АПН Украины, председатель совета содействия развитию Международного европейского университета Анатолий Толстоухов.

«Сейчас в мире начался процесс укрупнение университетов. Как и школ, их будет становиться значительно меньше. Специфика нашего университета состоит в том, что не менее 2/3 студентов должны быть представителями других стран. Это означает, что мы берем на себя ответственность по презентации Украины перед всем миром, с другой стороны такая схема позволяет обогащаться опытом мирового образования в Украине», - подчеркнул А. Толстоухов.

Самым главным, по мнению Наволокиной, является то, что студенты и преподаватели должны чувствовать себя в университете как дома. Для этого мы создали инновационную систему выбора студентом своей индивидуальной образовательной траектории. Также проректор отметила, что все преподаватели, студенты и младший персонал в университете свободно общаются на английском языке, что позволяет создать комфортную языковую среду в процессе обучения.

Международный Европейский Университет основан в Киеве в 2019 году. Имеет собственный образовательный корпус в Киеве по адресу Магнитогорская 1б. Соучредителями проекта являются являются Украина и Австрия.

Университет специализируется на обучении иностранных студентов и украинцев, в нем обучаются в научно-образовательных институтах по семи направлениям: школы бизнеса, архитектурно-инженерная, языковая, медицинская, ИТ, юридическая и школа искусств.

Теги: #наволокина #меу #инвестиции #образование #толстоухов
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