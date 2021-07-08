Пресс-конференции

16:46 08.07.2021

"Ресурсный" законопроект значительно замедлит реализацию программы "Доступная ипотека 7%" – застройщики

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Киев. 8 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Принятие в "ресурсном" законопроекте (№5600) норм о налогообложении недвижимости приведет к резкому удорожанию жилья минимум на 20% и замедлит реализацию программы "Доступная ипотека 7%".

Такое мнение высказали крупнейшие украинские застройщики на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"С 1 марта текущего года по инициативе президента Украины заработала ипотечная программа под 7%. Она была направлена на доступность жилья, чтобы расширить количество граждан, которые получают возможность приобрести жилье. Безусловно, рост цен на 20% эту программу притормозит", – сказал вице-президент ЧАО "ХК "Киевгорстрой" Андрей Джигиль.

По его словам, с начала 2021 года цены на недвижимость растут из-за увеличения стоимости строительных материалов. Дополнительная налоговая нагрузка приведет к еще большему увеличению цен на нее.

С этим соглашается руководитель проектов Perfect Group Алексей Коваль, отмечая, что количество квартир, отвечающих критериям участия в программе "Доступной ипотеки 7%", резко сократится из-за увеличения их стоимости минимум на 20%. Кроме того, с принятием указанного законопроекта в его нынешнем виде снизится количество инвестиционных продаж жилья.

Основатель KAN Development Игорь Никонов также отметил, что прибыль фондов строительства от продажи жилья, как правило, реинвестируется в дальнейшее развитие и новые проекты, а не выводится, поэтому не должна облагаться НДС.

"Мы пытаемся объяснить депутатам, что этот пункт еще нельзя принимать. Очень важно, чтобы доступность жилья была массовой, потому что благодаря этому люди остаются в Украине", – подчеркнул Никонов.

О росте цен на недвижимость в случае принятия "ресурсного" законопроекта заявил и основатель строительной компании "Интергал-Буд" Владимир Зубик. "Мы подсчитали, что стоимость жилья эконом- и комфорт-класса возрастет на $150/кв. м", –сказал он.

Кроме того, Зубик раскритиковал идею облагать НДС уже заключенные на момент принятия закона, но не оплаченные контракты на покупку жилья.

"Если закон будет принят в нынешней редакции и задним числом будут "обилечивать" старые контракты, это вообще приведет к коллапсу, это будет кризисно для отрасли. Людей, которые еще не оплатили договоры полностью, очень много, ведь застройщики в основном предлагают рассрочку на 5, 10, 15 лет", – отметил он.

По словам Зубика, небольшие строительные компании смогут сокращать уплату налогов путем привлечения наличных средств физических лиц, не повышая цен. В то же время такие компании, как правило, не инвестируют в социальную инфраструктуру, в отличие от крупных застройщиков, которые будут вынуждены снижать обороты и сокращать инвестиционные планы.

"Если этот законопроект во втором чтении проголосуют, то, думаю, как минимум вдвое может повыситься стоимость жилья. Соответственно, резко упадет ввод в эксплуатацию и упадут продажи. И государство вместо того, чтобы увеличить поступления от налогов, наоборот, получит еще меньше. Мы выступаем с призывом приостановить этот законопроект, перейти к диалогу и найти новый формат решения вопроса", – резюмировал президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

Теги: #ресурсный #законопроект
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