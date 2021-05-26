Пресс-конференции

18:35 26.05.2021

Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информационной кампании против пятого президента Украины

2 мин читать

Киев. 26 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обратились в редакцию программы "Наші гроші" с просьбой прояснить, являются ли высказывания журналистов, которые были сделаны в эфире двух последних выпусков программы и касаются Петра Порошенко, утверждениями либо же их стоить расценивать как оценочные суждения.

Соответствующее заявление адвокаты сделали во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем воспринимать эти информационные выпуски как в полной мере независимые журналистские расследования, они выглядят гораздо больше похожими на часть информационной кампании Офиса президента против оппозиции, направленной на дискредитацию лично Петра Порошенко", - отметил по этому поводу адвокат Илья Новиков.

Он сообщил, что журналистам передали документы, "которые, в частности, совсем по-другому освещают историю с Севастопольским заводом, который, по утверждению Бигуса (Денис Бигус – ведущий программы "Наші гроші" – ИФ) был предметом сделки и был некоторым образом обменян на нефтепровод".

Также Новиков добавил, что журналистам направят еще ряд документов, касающихся т.н. "национализации" Севастопольского морского завода, которую провела оккупационная администрация временно неподконтрольного Украине Крыма.

"Я бы хотел добавить на всякий случай, мы заметили все те "соломинки", которыми пытались обложиться авторы сюжетов, все эти их предостережения. Что там где-то "злые языки говорят", или это какие-то "обоснованные предположения". Но мы надеемся, что у этих журналистов хватит мужества четко уточнить - они что-то утверждают или озвучивают свои или чьи-то фантазии. Мы очень просим, чтобы они это сделали", - резюмирует адвокат Игорь Головань.

Теги: #бигус #порошенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:39 26.05.2021
Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информкампании против пятого президента Украины

Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информкампании против пятого президента Украины

18:20 26.05.2021
Защита Порошенко отвергает обвинение в затягивании ознакомления с материалами дела о назначении Семочко

Защита Порошенко отвергает обвинение в затягивании ознакомления с материалами дела о назначении Семочко

16:05 24.05.2021
Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и потребовал расследовать дело "вагнеровцев"

Порошенко призвал ввести жесткие санкции против режима Лукашенко и потребовал расследовать дело "вагнеровцев"

12:30 21.05.2021
Порошенко призвал власть активнее бороться с процессом завершения строительства "Северного потока-2"

Порошенко призвал власть активнее бороться с процессом завершения строительства "Северного потока-2"

14:33 20.05.2021
Зеленский: Порошенко ко мне не приходит, мне так легче работать

Зеленский: Порошенко ко мне не приходит, мне так легче работать

16:04 15.05.2021
Порошенко призвал отменить постановление о новом порядке начисления субсидий

Порошенко призвал отменить постановление о новом порядке начисления субсидий

15:17 12.05.2021
Вскоре будет подан первый иск от имени Порошенко против Гордона за клевету – адвокат Новиков

Вскоре будет подан первый иск от имени Порошенко против Гордона за клевету – адвокат Новиков

12:21 09.05.2021
Депутаты "Евросолидарности" с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира"

Депутаты "Евросолидарности" с ветеранами и общественными активистами отметили "Первую минуту мира"

19:38 08.05.2021
Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

Порошенко: год за годом мы отходит от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о жертвах Второй мировой войны

10:28 06.05.2021
Блинкен на встрече с народными депутатами акцентировал на необходимости проведения и защиты реформ в Украине – Порошенко

Блинкен на встрече с народными депутатами акцентировал на необходимости проведения и защиты реформ в Украине – Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экзит-пол "Рейтинга" по выборам мэра Киева: Кличко – 47,8%, Попов – 8,6%, Притула – 8,3%, Верещук – 8%

Собственник Voda UA обвиняет Кредитвест банк в безосновательной блокировке залога

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский смог стать центром власти и начинает вести себя как монарх - политологи

К сведению: о "круглом столе" в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украинская политика в мае: далеко ли до кульминации обострения?"

Более 30% украинцев считают Медведчука наносящим наибольший вред Украине из числа олигархов – исследование

Почти половина украинцев считает, что Медведчук должен понести максимальное уголовное наказание – опрос UIF

Абсолютное большинство украинцев выступает против продажи земли и за референдум - социолог

Абсолютное большинство украинцев выступают против продажи земли и за референдум - социологи

Более половины украинцев считают, что по случаю завершения войны 1941-1945 годов следует отмечать День Победы 9 мая – опрос

Более половины украинцев называют войну Советского Союза против нацистской Германии "Великой Отечественной войной" – опрос

Зеленский и Бойко возглавляют рейтинг кандидатов на президентских выборах - опрос

В Раду проходят 4 партии: "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" - опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА