Адвокаты Порошенко направили письмо в редакцию "Бигус Инфо" из-за целенаправленной информационной кампании против пятого президента Украины

Киев. 26 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко обратились в редакцию программы "Наші гроші" с просьбой прояснить, являются ли высказывания журналистов, которые были сделаны в эфире двух последних выпусков программы и касаются Петра Порошенко, утверждениями либо же их стоить расценивать как оценочные суждения.

Соответствующее заявление адвокаты сделали во время брифинга в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы не можем воспринимать эти информационные выпуски как в полной мере независимые журналистские расследования, они выглядят гораздо больше похожими на часть информационной кампании Офиса президента против оппозиции, направленной на дискредитацию лично Петра Порошенко", - отметил по этому поводу адвокат Илья Новиков.

Он сообщил, что журналистам передали документы, "которые, в частности, совсем по-другому освещают историю с Севастопольским заводом, который, по утверждению Бигуса (Денис Бигус – ведущий программы "Наші гроші" – ИФ) был предметом сделки и был некоторым образом обменян на нефтепровод".

Также Новиков добавил, что журналистам направят еще ряд документов, касающихся т.н. "национализации" Севастопольского морского завода, которую провела оккупационная администрация временно неподконтрольного Украине Крыма.

"Я бы хотел добавить на всякий случай, мы заметили все те "соломинки", которыми пытались обложиться авторы сюжетов, все эти их предостережения. Что там где-то "злые языки говорят", или это какие-то "обоснованные предположения". Но мы надеемся, что у этих журналистов хватит мужества четко уточнить - они что-то утверждают или озвучивают свои или чьи-то фантазии. Мы очень просим, чтобы они это сделали", - резюмирует адвокат Игорь Головань.