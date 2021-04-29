Пилотный проект по Национальной инфраструктуре геопространственных данных презентуют в мае – министр агрополитики

Киев. 29 апреля. ИНТФЕРФАКС-УКРАИНА – Пилотный проект по Национальной инфраструктуре геопространственных данных (НИГД), оперирующий уже более чем тысячей наборов геоданных из разных регионов страны, будет презентован для публики уже в мае и внедрен на всей территории Украины в 2021 году, сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Сейчас портал находится в стадии опытной эксплуатации. Вскоре любой человек сможет зайти и с помощью простого поиска просмотреть информацию не только о природных ресурсах государства, но и ознакомиться с установленными ограничениями, охранными зонами или красными линиями. В рамках пилотного проекта вся указанная информация будет находиться в открытом доступе", - отметил министр.

Лещенко заявил, что внедрение НИГД даст возможность полностью оцифровать все массивы данных на территории Украины, провести дерегуляции существующих процедур, открыть публичный доступ к информации, создать добавочную стоимость в каждом аспекте геопространственных данных, привлечь инвестиции и минимизировать влияние бюрократичных составляющих. Работа портала также обеспечит большую эффективность управления и повысит доверие граждан к власти.

Он уточнил, что в ходе реализации проекта граждане и иностранные инвесторы смогут получить через геопортал доступ к открытым данным без обращения к чиновникам, что позволит свести к минимуму возможную коррупционную составляющую. Министр напомнил, что первый этап проекта завершился в декабре 2020 года, он реализовывался во Львовской и Харьковской областях, Львове, Житомире, Белой Церкви, Николаеве, Мариуполе и Полтаве, а также 75 объединенных территориальных громадах по всей стране.

По словам Лещенко, на данный момент продолжается реализация второго этапа проекта, на портале доступно уже более тысячи наборов данных разного типа и территориальной принадлежности. В дальнейшем, по мере наполнения портала данными, анонсировано введение дополнительных услуг, аналитических элементов и дополнительных кейсов для каждой сферы украинской экономики.

Он отметил, что уникальность системы НИГД заключается в том, что все данные, которые будут отражены в ней, не собраны физически, а интегрированы с помощью сервисов в режиме онлайн. Например, если во Львове будут внесены изменения в градостроительную документацию или обновлено местные ортофотопланы, это мгновенно появится на Национальном геопортале.

"Мы прекрасно понимаем, что любые данные теряют актуальность после их копирования, потому главной уникальностью системы является ее способность отображать все данные в режиме реального времени. Они не просто собраны физически, а интегрированы с помощью онлайн-сервисов. Кроме того, все сервисы доступны для граждан в машиносчитывательном формате, что позволяет интегрировать эту систему с аналогичными ресурсами", - уточнил министр.

Лещенко отметил положительную динамику наполнения геопортала информацией в связи с получением громадами расширенных полномочий управления и прогнозирует прирост количества данных в системе в разы до конца нынешнего года. По его данным, принятие Верховной Радой законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины также ускорит данный процесс.

"На данный момент Госгеокадастр разработал и согласовал с центральными органами исполнительной власти и передал на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о порядке функционирования НИГД. Мы ожидаем, что в ближайшее время этот постановление будет утверждено и появится готовая комплексная правовая основа для функционирования национальной инфраструктуры, в том числе для функционирования портала", - уточнил первый заместитель главы Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко, принявший участие в пресс-конференции.

По словам министра, Госгеокадастр работает над проектом, который будет обеспечивать функционирование сельскохозяйственного рынка земли в Украине. В данном консолидированном портале будут отображаться данные о землепользовании и связанные с ними данные Государственной налоговой службы, Министерства юстиции, Государственной судебной администрации, Госводагентства и прочих ведомств.

"Мы фактически выходим на геопортал, который является началом нового этапа развития государства. Очень важно, что на 30-м году независимости мы отходим от ведомственной и закрытой работы с геопространственными данными к максимально открытому, прозрачному и понятному цифровому процессу", - подытожил Лещенко.

Как сообщалось, проект НИГД реализуется в рамках инициированной президентом в 2019 году земельной реформы.