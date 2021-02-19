Президенту Украины Владимиру Зеленскому представили проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных (НИГД), которая объединяет информацию различного типа на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях.

Как сообщает пресс-служба президента в пятницу, в презентации проекта участвовали министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, и. о. председателя Госгеокадастра Алексей Пинчук, и. о. председателя Государственного космического агентства Михаил Лев, ведущие научные сотрудники Научно-исследовательского института геодезии и картографии, руководителем проекта USAID Agro Сергей Кубах.

Отмечается, что проект НИГД реализуется в рамках инициированной президентом в 2019 году земельной реформы.

Участники совещания подробно рассказали Зеленскому о проекте и геопортале, который сейчас начал работу в тестовом режиме.

НИГД - это система, которая объединяет данные различного типа (о земле, воде, лесах, природных ресурсах, инфраструктуре, коммуникациях) на единой картографической основе и обеспечивает пользователям возможность простого поиска и беспрепятственного доступа к любым данным на национальном, региональном и местном уровнях.

Главной уникальностью системы является то, что все данные, отраженные в ней, не собраны физически, а интегрированы с помощью сервисов в режиме онлайн. Например, если где-то вносятся изменения в градостроительную документацию или обновляются местные ортофотопланы - это мгновенно будет доступно для использования и на национальном геопортале НИГД.

"Это очень нужно для людей. Люди, которых просто обманывали много-много лет, - они в принципе не доверяют любой системе. Поэтому прозрачная власть должна быть прозрачной. Если вы что-то загружаете и делаете прозрачное - это должно обновляться постоянно. Оно должно быть живое. Живое - это спутник. Да, мы пока не имеем своего спутника, но построим его и запустим в этом году ", - сказал президент.

В пилотном проекте пока участвуют шесть городов Украины: Белая Церковь, Житомир, Львов, Мариуполь, Николаев и Полтава, Харьковская и Львовская области, 75 ОТГ из разных регионов Украины и размещается более 500 наборов данных разного типа.

В дальнейшем предполагается участие всех городов и общин страны. Проект реализовывался в два этапа. Сейчас ожидается принятие необходимых нормативно-правовых документов для полноценного запуска на национальном уровне.

" Введение Национальной инфраструктуры геопространственных данных в национальном масштабе будет способствовать поэтапной полной цифровизации всех процессов и данных в Украине, дерегуляции действующих процедур, открытию информации и созданию добавленной стоимости, привлечению большего объема инвестиций, особенно на местном уровне, избежанию дублирования финансовых и человеческих ресурсов, обеспечению эффективного государственного управления и общественного контроля. Как следствие - полноценное функционирование НИГД позволит ускорить экономическое развитие страны, а открытость и доступность информации увеличит доверие граждан к власти", - резюмируют в ОП.