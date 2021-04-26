Зеленский возглавляет президентский рейтинг с 28% - опрос UIF

Киев. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Президент Украины Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, за него готовы отдать свой голос 28% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, свидетельствуют результаты социологического исследования на тему "Как война и коронавирус влияют на рейтинги политиков".

Соцопрос провел Украинский институт будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп" с 9 по 18 апреля. Данные презентовали на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По данным социологического исследования, действующий президент имеет сравнительно лучший баланс доверия (-26%), который существенно улучшился со времени первой волны опроса в марте (тогда баланс был -39%).

В свою очередь, если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то за лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко отдали бы голоса 15% респондентов, среди тех, кто определился и пойдет на выборы, за сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 14% опрошенных, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко 11%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко 8%.

Другие возможные кандидаты на высший пост на выборах получили бы менее 5% поддержки.

В тоже время, наиболее высокий антирейтинг на президентских выборах остается у Петра Порошенко - почти каждый четвертый (23%) не голосовал бы за него на президентских выборах. Второе место антирейтинга делят между собой Виктор Медведчук (15%) и Владимир Зеленский (14%), на условном третьем месте Юрий Бойко с 11%.

Абсолютное большинство граждан (81%) заявили о своих намерениях голосовать на президентских выборах. Не хотят принимать в них участие 16% респондентов и лишь 3% не определились.

Респонденты, которые не намерены голосовать на президентских выборах, чаще всего объясняли это неверием в том, что их выбор что-то изменит или отсутствием достойных кандидатов (по 31% соответственно). Кроме того, 14% из них заявили, что вообще не интересуются политикой или считают, что выборы сфальсифицированы (12%).

Половина граждан (53%) выступает против проведения досрочных президентских выборов, 39% поддерживают такой шаг.

Социологическое исследование проводилось методом "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Объем выборочной совокупности составил 2400 респондентов.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,05%.