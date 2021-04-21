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11:57 21.04.2021

Более 60% украинцев считают, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией - опрос

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64% украинцев придерживаются мнения, что на Донбассе происходит война между Украиной и Россией, свидетельствуют данные социологического исследования об отношении украинского общества к эскалации конфликта на Донбассе, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп".

По данным исследования, которое были презентовано в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду, 64% опрошенных считают, что на Донбассе происходит вооруженный конфликт/война между Украиной и Россией, 17% указали, что на Востоке Украины происходит вооруженный конфликт между властью Украины и самопровозглашенными республиками ("Л/ДНР"), которые поддерживает власть России, 6% - что Украина стала площадкой военных действий, инспирированных Госдепом, 3% - на Востоке Украины происходит гражданский конфликт, инспирированный украинской властью, под видом борьбы с сепаратизмом, 2% - что на Донбассе происходит вооруженный конфликт между властью Украины и самопровозглашенными республиками ("Л/ДНР"), Россия к конфликту не имеет отношения.

Так, 70% респондентов главной причиной, которая мешает прекращению вооруженного конфликта/ войны в Донбассе, называют нежелание со стороны власти РФ ее закончить. 24% считают, что причиной является нежелание ее заканчивать со стороны самопровозглашенных республик ("Л/ДНР"), 23% - нежелание ее заканчивать со стороны власти Украины, 21% - нежелание ее заканчивать со стороны заинтересованных лиц со стран Запада

На вопрос о том, как вы относитесь к условию России о признании "Л/ДНР" частью Украины, как автономии с правом иметь свои полицию и суды, 53% опрошенных указали, что границы Украины должны быть восстановлены любой ценой, а Луганск и Донецк возвращены в состав Украины, на равных условиях с другими областями.

21% отметил, что нет смысла сейчас возвращать эти территории, стоит заморозить конфликт и оставить все, как есть, пока не появится реального и мирного способа возвращения оккупированных территорий. 7% считают, что "Л/ДНР" должны получить автономию в составе Украины, с правом иметь свои полицию и суды, 2% - что "Л/ДНР" должны присоединиться к России, 1% - что Украина должна признать независимость "Л/ДНР".

Опрос проводился по всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных территорий части Донецкой и Луганской области, оккупированной АР Крым, в нем приняли участие 1148 респондентов.

Исследование проводилось методом онлайн-опроса по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных. Выборка - многоступенчатая, комбинированная - пропорционально стратифицированная по регионам, с квотным скринингом на ступени отбора респондента.

Выборка репрезентирует взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 3,5%.

Теги: #опрос #россия #украина #война
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