Пресс-конференции

15:27 12.03.2021

Решение СНБО о национализации предприятия "Мотор Сич" весьма опасное – мнения

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Решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 марта о национализации запорожского предприятия по производству двигателей и авиационной техники "Мотор Сич" может иметь опасные последствия, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

"Национализация "Мотор Сич" - это опасная вещь. И дело не в экономической ситуации. Дело в том, что этот процесс нельзя остановить. Ведь тогда власть может пойти и дальше. Надо тогда национализировать и конфетную фабрику "Маркс" или "Интер", или какой-нибудь магнитогорский завод… То есть это всё очень опасные темы, потому что – а где остановиться?", - сказал Небоженко во время круглого стола в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Традиционная непредсказуемость украинской политики - новые сюжеты в марте".

В свою очередь директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отметил, что "проблема национализации активов заключается ещё и в том вопросе, сможет ли достаточно коррумпированный государственный аппарат Украины управлять многомиллиардными активами национализированных объектов".

По его словам, "национализация может быть оправдана только в случае технологий и производств военно-промышленного сектора".

"Если это (национализация – ИФ) касается только военных технологий и уникальных производств военно-промышленного комплекса, то тут вопросов нет. Вопрос только в цене такой национализации, поскольку в любом случае придётся инвесторам делать компенсацию. Что касается остального, то тут нужно, мне кажется, сто раз подумать, семь раз отмерять и один раз отрезать", - отметил Карасёв.

Кроме того, по мнению политолога, "власти необходимо уже сейчас понимать, как правильно деолигархизировать национализированные объекты, чтобы не допустить в вопросе деолигархизации популизма".

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в ближайшее время будет законным способом возвращено в собственность Украины.

"…Речь идет о предприятии "Мотор Сич" в Запорожье. На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено украинскому народу. Будет возвращено в собственность Украинского государства законным, конституционным способом в ближайшее время", - сказал Данилов на брифинге 11 марта по результатам заседания СНБО.

Теги: #мотор_сич #пресс_конференция
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