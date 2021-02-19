У более 60% украинцев семейное финансовое положение существенно ухудшилось из-за повышения тарифов на жилкомуслуги – опрос КМИС и СОЦИС

Киев. 19 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – У 61,5% семейное финансовое положение существенно ухудшилось из-за повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Таковы результаты общенационального исследования, совместно проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) и центром "Социс" 11-16 февраля 2021 года и представленного на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, прежде всего цены на газ и отопление, у 61,5% населения семейное финансовое положение существенно ухудшилось, 26,7% отметили, что ухудшилось несущественно, у 10,3% опрошенных повышение тарифов не сказалось на финансовом положении.

Согласно данным опроса, 42,1% украинцев заявляют, что денег в их семье хватает только на проживание. В тоже время, 29,6% респондентов отметили, что средств хватает только на продукты питания, а 24,5% хватает на всё необходимое, 2,7% заявили, что живут в полном достатке.

Что касается языкового вопроса в быту, то 52,7% респондентов ответили, что разговаривают дома преимущественно на украинском, 23,5% - на русском, 22,5% - как на украинском, так и на русском и лишь 1,2% ответили, что используют другой язык общения.

Также 48,6% украинцев назвали нарушением закона получение двойного гражданства, 27,8% респондентов не против получения двойного гражданства любой страны, включая Россию, 17,4% поддержали идею о получении двойного гражданства стран Европейского Союза, США и Канады, но с запретом иметь двойное гражданство с Россией, 5,8% опрошенных не смогли ответить.

Социологическое исследование проводилось центрами "Социс" и КМИС по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей методом телефонного интервью CATI. Было опрошено 3000 респондентов.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.