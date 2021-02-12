Сокращение доверия к президенту и партии "Слуга народа", рост тарифов могут повлечь досрочные выборы в Раду или смену правительства – политолог

Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Сокращение доверия граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому и партии "Слуга народа", а также рост тарифов, вынудивший украинцев протестовать в зимний период, могут стать предусловиями для проведения досрочных парламентских выборов и смены правительства в стране, убежден политолог Тарас Загородный.

"Если верить реальным цифрам, то рейтинг доверия готовности голосовать за действующего президента и партию "Слуга народа" падает, особенно после проведения местных выборов", - сказал Загородный на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "Чем закончится социально-политическое обострение – сменой правительства или досрочными выборами парламента?"

По его словам, "очень показательными были местные выборы в Броварах и Борисполе, где "Слуги народа" на местных выборах осенью получили 22% голосов, набрав самый высокий показатель, а сейчас он составляет около 7%".

Политолог добавил, что "рост тарифов, переросший в реальные протесты, спад экономики, выезд из страны молодежи, специалистов, нерешенность вопроса Донбасса, а также запрет телеканалов Медведчука обостряет комплекс проблем, накопившийся у власти". "Условно говоря, холодильник начинает побеждать телевизор. Очевидно, что разочарование людей относительно управления и решения проблем избранной властью лишь нарастает", - подчеркнул Загородный, добавив, что "за это кто-то должен ответить".

По словам политолога, "пока весь рейтинг слуг держится на остаточном доверии украинцев Зеленскому, однако вокруг него нарастает дуга нестабильности, которая может закончиться перевыборами парламента"

"Понятно, что он (Зеленский – ИФ) этого не хочет. Если на перевыборах будет голосование по открытым спискам, то понятно, и, согласно социологии, на первом месте будет "ОПЗЖ", на втором - "Европейская Солидарность, третье займет "Батькивщина" и лишь четвертое останется за "Слугами народа", - объяснил Загородный.

Политолог также уточнил, что "лучшим вариантом для Зеленского была бы замена правительства, начиная с премьер-министра Дениса Шмыгаля", на которого можно списать все провалы власти".

"Если не будет отставлен Шмыгаль, следующей целью станет Зеленский. И мы получим или досрочные президентские, а потом и парламентские выборы", - сказал Загородный.

В свою очередь, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко сказал, что "на данный момент правительство вовсе работает без программы, без понимания даже ближайших целей, не говоря о стратегических".

"Мы упираемся в необходимость формирования нового правительства, которое определит стратегические цели и курс формирования эффективной исполнительной власти. Сейчас в Украине для этого есть все условия, кроме качества проводимого управленческого процесса", - резюмировал эксперт.