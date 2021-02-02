Законопроект о двойном гражданстве не предусматривает преследований граждан с российскими паспортами – нардеп Микиша

Киев. 2 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Законопроект о двойном гражданстве в Украине не предусматривает никаких преследований украинских граждан, имеющих также российский паспорт, заявил один из авторов законодательной инициативы во вторник народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Микиша.

"Существует еще один миф о том, что якобы всех граждан с российскими паспортами мы будем преследовать. Нет, гражданам, которые имеют еще один иностранный паспорт, а может, и несколько, мы предоставим возможность прийти и добровольно задекларировать их наличие", – отметил депутат во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

При этом он предположил, что возможно, между первым и вторым чтениями в законопроект будут внесены изменения о строках представления декларации о получении (наличии) и прекращении иностранного гражданства (подданства).

"Некоторые сроки, в частности месяц, за который нужно задекларировать, мы немножко расширим", – сказал Микиша.

Как сообщалось, 25 января народные депутаты народные депутаты из фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсейчук и Дмитрий Микиша зарегистрировали три законопроекта, которые разрешат иметь двойное гражданство.

Так, в законопроекте №4640 авторы предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.

Кроме того, предлагается ввести декларирование о наличии (отсутствии) иностранного гражданства (подданства) и ведение учета граждан Украины, которые имеют гражданство других государств.

Законопроект №4641 предусматривает установление уголовной ответственности за несообщение гражданином Украины о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора. За это предлагается наказывать лишением свободы от двух до пяти лет.

При этом законопроект №4642 предлагает внести изменение в Кодекс Украины об административных правонарушениях и предусмотреть наложение штрафа от двадцати до тридцати тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 тыс. грн до 510 тыс. грн) за нарушение сроков представления декларации о получении (наличии), прекращении иностранного гражданства (подданства) или представление заведомо недостоверных сведений в декларации.