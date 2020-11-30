Пресс-конференции

14:01 30.11.2020

Почти две трети украинцев считает, что страна не сможет сама справиться с эпидемией COVID-19 – опрос

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Киев. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 62,3% украинцев считают, что Украина не сможет самостоятельно справиться с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Как свидетельствуют результаты опроса центра "Социальный мониторинг", представленные на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина", 20,7% опрошенных считают, что Украина способна справиться с эпидемией без помощи других стран мира, еще 17% затруднились ответить.

Также 73,2% опрошенных считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 26,8% - в правильном.

Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Выборка - 3020 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания. Погрешность - 1,1-1,9%.

Теги: #опрос
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