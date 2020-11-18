Пресс-конференции

19:27 18.11.2020

УПЦ КП прилагает все усилия, чтобы в Украине была церковь, независимая и от Москвы, и от Константинополя – Филарет

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Киев. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет подчеркивает, что УПЦ КП прилагает все усилия, чтобы в Украине была церковь, независимая и от Москвы, и от Константинополя.

"Благодаря существованию Киевского патриархата Украина получила Томос об автокефалии. Если бы не было Киевского патриархата, Константинопольский патриарх дал бы Томос? Кому давать? Но настоящей автокефалии в этом Томосе нет. Права Православной церкви Украины ограничены. Прежде всего – самим названием. Суть заключается в том, что вы, получив Томос, имеете власть над православными украинцами только в Украине, а за пределами Украины украинцы должны принадлежать к Константинопольскому патриархату", - сказал он на пресс-конференции в среду в агентстве "Интерфакс-Украина".

Филарет указал, что исключение Киевского патриархата из государственной регистрации поставило церковь вне закона, но она и ее прихожане существуют, и их много. "Мы существуем, и будем существовать. И победим, потому что правда с нами", - заявил он.

Руководитель юридического отдела религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата" Неонила Ткаченко напомнила, что Министерство культуры впервые за всю историю Украины приняло решение о так называемом "состоянии прекращения" Киевской патриархии, чему раньше не подвергалась ни одна религиозная организация в Украине.

"Путем вмешательства в автоматизированную систему была подделана информация о состоянии Киевской патриархии как такой, что с 29 июля 2019 года находится в состоянии прекращения, а с 13 декабря 2019 года является "прекращенной". При этом учредитель Киевской патриархии 20 июня 2019 года принял прямо противоположное решение о продолжении своей деятельности, и именно борьба за регистрацию этого решения длится уже полтора года", - отметила она.

Ткаченко сообщила, что в свою защиту Киевская патриархия инициировала 63 судебных производства. "И только по истечению года, под давлением общества и правового прозрения некоторых судей удалось хотя бы начать процессы, которые были заблокированы полтора года. Производствами охвачены все юрисдикции в Украине, кроме того подана жалоба в ЕСПЧ. Мы просим донести до общества, что не уступим ни одной парафии, ни одного храма, ни одного священника, которые приняли решение остаться в структуре Киевского патриархата", - подчеркнула она.

Теги: #церковь
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