Турчинов назвал решение ТКГ о совместном инспектировании позиций в районе Шумов преступлением

Киев. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает преступлением решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) о совместном инспектировании позиций ВСУ в районе пос.Шумы Торецкого горсовета Донецкой области при участии российских наемников и представителя координатора от ОБСЕ.

"Это просто унижение украинских военнослужащих... это преступление, которое перечёркивает украинское законодательство, в частности, закон о деоккупации", - сказал Турчинов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс Украина" в четверг в Киеве.

Он подчеркнул, что как только агрессор, представители террористов появятся на украинской территории, на территории ООС, "они должны быть или уничтожены или задержаны".

По словам Турчинова, ни президент Украины Владимир Зеленский ни его представители в ТКГ, ни подчиненные ему силовики не могут перечеркнуть Конституцию и Украинское законодательство и демонстративно работать на врага и содействовать российскому агрессору.

Как сообщалось, 7 сентября участники консультаций ТКГ договорились о совместной инспекции в районе Шумов. Украинская сторона взяла на себя вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.

Ранее в СМИ появилась информация о распоряжении главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина с 7 сентября начать обстрел украинских позиций в районе населенного пункта Шумы. Пушилин заявил, что украинские военнослужащие якобы нарушили один из пунктов договоренностей о режиме прекращения огня и начали незаконно возводить позиции в районе поселка. В ВСУ обвинения опровергли. Наблюдатели СММ ОБСЕ в отчете от 5 сентября также подтвердили отсутствие каких-либо изменений на позициях ВСУ в указанном районе.

10 сентября в Офисе президента Украины заявили, что согласованного инспектирования в районе поселка Шумы на Донбассе не будет в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.