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12:29 03.09.2020

67% украинцев полностью поддерживают программу президента "Большое строительство" – опрос КМИС

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Киев. 3 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – 67% украинцев полностью поддерживают (9-10 баллов по 10-балльной шкале) программу президента "Большое строительство".

Согласно данным презентованного в четверг в агентстве "Интерфакс-Украина" опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 6-19 августа, полностью не поддерживают эту программу только 2,8% украинцев (0-1 балл).

Более поддерживаемой инициативой президента Украины Владимира Зеленского и нынешней власти является только программа прекращения войны на востоке Украины, которую полностью поддерживают 80,6%. 38,4% опрошенных поддерживают программу кредитов для бизнеса "5-7-9".

26,5% респондентов полностью поддерживают инициативу "Государство в смартфоне", при этом 24,5% не поддерживают ее.

23,4% украинцев полностью поддерживают снижение учетной ставки Национального банка Украины. 21,5% опрошенных – за укрупнение районов, но при этом 37,1% против этого.

Наименьшей поддержкой среди украинцев пользуются принятие нового трудового законодательства (16,6% полностью поддерживают, 15% полностью не поддерживают); внедрение свободного рынка земли (14% полностью поддерживают, 52% полностью не поддерживают); и легализация игорного бизнеса (12% полностью поддерживают, 66,9% полностью не поддерживают).

77,6% украинцев поддерживают, что государство вкладывает средства в развитие инфраструктуры (строительство и ремонт дорог, мостов, детсадов, школ, больниц, спортивных площадок и стадионов), 12,2%: - скорее поддерживают, только 3,8% не поддерживают и 1,6% - скорее не поддерживают.

49,2% опрошенных считают наиболее приоритетным строительство и реконструкцию дорог в своем населенным пункте, 35% - больниц (со стационаром), 26,3% - школ, 21,6% – детских садов, 13,3% - амбулаторий (поликлиник), 11,7% - стадионов и спортплощадок.

85,2% считают, что даже в условиях пандемии коронавируса строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры должно продолжаться. 6,1% считают, что нужно приостанавливать эти работы для предотвращения распространения вируса, 3% - что нужно приостанавливать из соображений экономии и направления средств на другие, более важные сферы.

В целом, 28,8% респондентов ответили, что знают (что-то слышали) о Национальной программе "Большое строительство", 70,3% - не знают о ней.

По мнению 72,4% опрошенных, программа "Большое строительство", прежде всего, предусматривает строительство дорог, 49,2% назвали строительство школ, 47,1% - строительство больниц и поликлиник, 45,5% - строительство детских садов, 36,8% - строительство спортивных площадок и стадионов.

В ходе исследования КМИС было опрошено 2049 респондентов во всех регионах Украины, кроме АР Крым и неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом личных интервью с использованием планшетов (CAPI). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%; 2,8% для показателей, близких к 25 или 75%, 2% для показателей, близких к 12 или 88%.

Теги: #опрос
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