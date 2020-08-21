Пресс-конференции

12:41 21.08.2020

Украинцы больше всего доверяют ВСУ, а больше всего не доверяют Раде – соцопрос

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Киев. 21 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, а больше всего не доверяют Верховной Раде. Такие данные всеукраинского социологического опроса населения, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 8 по 15 августа 2020 года, презентованы на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Респондентам был задан вопрос, в какой мере вы доверяете различным организациям, общественным институциям, отдельным государственным деятелям.

Так, Кабинету министров не доверяют (вообще не доверяют + скорее не доверяю) 76,5% опрошенных, доверяют (скорее доверяют + полностью доверяют) – 17,4%, а остальные затруднились ответить.

Верховной Раде не доверяют 79,3% опрошенных, доверяют – 15%, остальные затруднились ответить.

Президенту Украины не доверяют 54,7% опрошенных, доверяют – 39,1%, остальные затруднились ответить.

Национальному банку не доверяют 69,4% опрошенных, доверяют – 21,6%, остальные затруднились ответить.

Политическим партиям не доверяют 76,5% опрошенных, доверяют – 15,3%, остальные затруднились ответить.

Профсоюзам не доверяют 58,3% опрошенных, доверяют – 20%, остальные затруднились ответить.

Религиозным организациям не доверяют 46,7% опрошенных, доверяют – 39,2%, остальные затруднились ответить.

Общественным организациям не доверяют 42,4% опрошенных, доверяют – 43,9%, остальные затруднились ответить.

Волонтерам не доверяют 29% опрошенных, доверяют – 63,3%, остальные затруднились ответить.

Ветеранам АТО не доверяют 26,9% опрошенных, доверяют – 64,5%, остальные затруднились ответить.

Вооруженным силам Украины не доверяют 24,9% опрошенных, доверяют – 68,4%, остальные затруднились ответить.

Службе безопасности Украины не доверяют 57,7% опрошенных, доверяют – 29,4%, остальные затруднились ответить.

Национальной полиции не доверяют 65% опрошенных, доверяют – 27,4%, остальные затруднились ответить.

Прокуратуре Украины не доверяют 74,4% опрошенных, доверяют – 14,6%, остальные затруднились ответить.

Министерству здравоохранения Украины не доверяют 65,3% опрошенных, доверяют – 25,9%, остальные затруднились ответить.

Докторам не доверяют 31% опрошенных, доверяют – 61,1%, остальные затруднились ответить.

Украинским газетам не доверяют 58,4% опрошенных, доверяют – 24,3%, остальные затруднились ответить.

Украинскому радио не доверяют 55,4% опрошенных, доверяют – 24,8%, остальные затруднились ответить.

Украинскому телевидению не доверяют 55,6% опрошенных, доверяют – 34,7%, остальные затруднились ответить.

Интернет-изданиям не доверяют 33,3% опрошенных, доверяют – 47,2%, остальные затруднились ответить.

Облсоветам не доверяют 47,3% опрошенных, доверяют – 21,4%, остальные затруднились ответить.

Райсоветам не доверяют 48,5% опрошенных, доверяют – 29,5%, остальные затруднились ответить.

Городским/сельским/поселковым советам не доверяют 43,2% опрошенных, доверяют – 449%, а остальные затруднились ответить.

Городскому/сельскому главе не доверяют 41,4% опрошенных, доверяют – 48,9%, а остальные затруднились ответить.

В ходе опроса "Мнение и взгляды населения Украины, август 2020" было опрошено 3012 респондентов ошибка выборки 1,1-1,83%.

Теги: #госинституты #опрос
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