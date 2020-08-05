Компания TeleTrade будет защищать деловую репутацию после информационной атаки

Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Международная финансовая компания TeleTrade подверглась информационной атаке и будет защищать свою деловую репутацию как в медиапространстве, так и юридическими методами, заявил партнер адвокатского объединения "Саенко Харенко" Евгений Солодко, представляющий интересы компании.

"28 июля состоялась пресс-конференция якобы обманутых вкладчиков компании TeleTrade, которые рассказали много негатива о компании и сообщили, что призывают правоохранительные органы что-то расследовать", - сообщил он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

При этом Солодко подчеркнул, что в озвученной информации о якобы фактах обмана отсутствует какая-либо конкретика.

"Предположения спикеров той пресс-конференции, на которой выступали пока не понятные пострадавшие, мягко говоря, могут содержать в себе признаки такого преступления, как заведомо ложное сообщение о преступлении", - сказал адвокат, пояснив, что лица, назвавшие себя пострадавшими, не указали конкретные противоправные факты и суммы, на которые якобы были обмануты.

"Это очернение… с вплетением войны с РФ, что якобы TeleTrade эту войну финансирует. Это достаточно серьезное обвинение",- добавил адвокат.

Солодко сообщил, что более года назад единственный основатель компании TeleTrade Владимир Чернобай скончался и у него не было партнеров. "Встает вопрос: чья это атака? Людей, которые хотят отобрать бизнес у семьи Чернобая, или это обычный рейдерский захват с использованием недобросовестных технологий и псевдопотерпевших", - указал адвокат.

"Как человек, который уполномочен представлять и защищать интересы компании TeleTrade, я буду это делать…. Мы тщательно анализируем высказывания участников той пресс-конференции и в зависимости от анализа будем предпринимать действия - не только гражданско-правовые, но и уголовно-правовые", - сообщил адвокат.

По словам Солодко, в самой компании TeleTrade отсутствует корпоративный конфликт. "Значит, это чисто внешняя информационная волна, чтобы TeleTrade сделала кому-то предложение… Поэтому идет рассылка по клиентам, затем – по сотрудникам… То, что сейчас происходит, – это хорошо срежиссированная черная медиа-атака с целью подорвать репутацию компании, доверие клиентов", - сказал он.

Адвокат добавил: "То, что мы сейчас делаем, - это защита: это не отбеливание репутации… не оправдание,.. чтобы впоследствии недобросовестных спикеров и заказчиков привлечь к ответственности".

"Компания, естественно, будет защищать свое доброе имя, не только юридическими, но и медиаприемами", - подытожил Солодко.