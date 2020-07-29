Пидлисецкий призвал расследовать конфликт интересов у экс-руководства "Укрэнерго" накануне решения о назначении главы компании

Киев. 29 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Экс-народный депутат и член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Лев Пидлисецкий призвал расследовать потенциальный конфликт интересов в части заключения подрядов у бывшего руководства компании накануне принятия решения о назначении главы правления системного оператора.

"Представители команды, которая имеет подтвержденный конфликт интересов, не могут быть кандидатами или возможными победителями конкурса", - сказал он на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

По словам Пидлисецкого, подозрения на конфликт интересов в отношении экс-главы НЭК Всеволода Ковальчука и экс-начальника департамента безопасности Сергея Тоцкого содержатся в конфиденциальном отчете аудиторской компании KPMG.

При этом в конкурсе на должность главы правления НЭК на финальном этапе претендуют пять человек, включая двух действующих членов правления компании, работавших под руководством Ковальчука.

Пидлисецкий также уточнил, что приказом министра финансов он без объяснений уволен с должности члена набсовета НЭК с 24 июля, а экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, перешедший на должность замглавы Национального банка, уже подал заявление об уходе из НС НЭК.

В этой связи представительство государства в наблюдательном совете "Укрэнерго", который в ближайшее время должен определить руководителя компании, состоит лишь из одного члена, при четырех независимых.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.