Пресс-конференции

17:21 28.07.2020

Филатов, Труханов и Колыхаев являются фаворитами на выборах мэров Днепра, Одессы и Херсона, "Слуга народа" доминирует среди партий в Одессе и Херсоне – опрос

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Киев. 28 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – На выборах мэра Днепра наивысший результат по состоянию на конец июля показал бы действующий городской голова Борис Филатова – 33,13% голосов тех избирателей, которые определились со своим выбором.

Согласно данным опроса, проведенного Социологическим центром им. М.Драгоманова и презентованного его руководителем Сергеем Штепой на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина", за лидера "Громадской силы" Загида Краснова отдали бы свои голоса 22,47% днепрян, за лидера партии "Украинская перспектива" Александра Вилкула – 11,6%, за возможного кандидата от "Слуги народа", главврача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко – 9,31%.

6,92% опрошенных в Днепре поддержали бы на выборах мэра Сергея Никитина от "Оппозиционной платформы – За жизнь", 3,16% - Виталия Мархасина (Партия Шария), 2,42% - Мгера Куюмчана ("Батькивщина"). При этом 8,3% готовы поддержать другого кандидата.

На выборах в городской совет Днепра партия "Пропозиция", членом которой является Филатов и еще ряд украинских мэров, получила бы 22,74% определившихся респондентов, "Громадская сила" – 20,55%, "Слуга народа" – 13,28%, ОПЗЖ – 10,42%, Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 9,98%, Партия Шария – 4,91%, "Батькивщина" – 4,03%, "Европейская солидарность" - 4,03%, "Самопомич" – 1,14%.

Опросы Face-to-face проводились в Днепре с 24 по 27 июля 2020 года. Было опрошено 2975 респондентов по половозрастной выборке. Теоретическая предельная погрешность – до 2%.

На выборах мэра Одессы лидером электоральных симпатий на конец июля остается действующий мэр Геннадий Труханов – 22,49%, его главным потенциальным конкурентом является экс-нардеп Сергей Кивалов, за которого готовы проголосовать 18,34% одесситов.

Возможного кандидата от "Слуги народа", народного депутата Алексея Леонова готовы поддержать 10,37%, Николая Скорика от ОПЗЖ – 7,52%, лидера "Руха новых сил", главу исполкома Нацсовета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили – 6,27%, Дмитрия Голубова от Интернет-партии Украины – 4,39%. При этом еще 29,26% готовы поддержать другого кандидата.

На выборах в городской совет Одессы "Слуга народа" набрала бы сейчас 27,33%, ОПЗЖ – 15,27%, "Доверяй делам" Геннадия Труханова – 15,14%, "Морская партия" Сергея Кивалова – 10,28%, Партия Шария – 5,9%, "Батькивщина" – 5,76%, "Евросолидарность" – 5,64%, "Национальный корпус" – 2,42%, "Голос" – 2,17%.

Опросы Face-to-face проводились в Одессе с 22 по 25 июля 2020 года. Было опрошено 1138 респондентов по половозрастной выборке. Теоретическая предельная погрешность – до 3%.

На выборах мэра Херсона главным фаворитом является народный депутат-самовыдвиженец по округу №184 Херсонской области, член группы "За майбутне" Игорь Колыхаев – 31,2% голосов определившихся избирателей.

За экс-мэра Херсона Владимира Сальдо готовы голосовать 18,19% респондентов, вышедшего в начале июня из фракции БПП Херсонского горсовета Юрия Кирилова, который может стать кандидатом от "Слуги народа" – 12,13%, Юрий Одарченко от "Батькивщины" – 5,97%, еще ряд кандидатов набирают менее 4%. При этом 22,79% готовы поддержать другого кандидата.

На выборах в городской совет Херсона "Слуга народа" набрала бы в настоящее время 24,92%, ОПЗЖ – 15,03%, "Нам тут жити" Колыхаева - 14,52%, "Евросолидарность" – 8,21%, "Батькивщина" – 7,42%, "Оппозиционный блок" – 5,52%, Партия Шария – 4,81%, Радикальная партия Олега Ляшко – 2,47%, "Голос" – 2,23%

Опросы Face-to-face проводились в Херсоне с 23 по 26 июля 2020 года. Было опрошено 1864 респондента по половозрастной выборке. Теоретическая предельная погрешность – до 2%.

Теги: #мэры #опрос #горсоветы
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