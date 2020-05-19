Пресс-конференции

14:58 19.05.2020

Депутат Деркач передал в Офис генпрокурора материалы, которые якобы свидетельствуют о влиянии Байдена на Порошенко

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Киев. 19 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Народный депутат Украины Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

«Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмены на высшем государственном уровне»,- сказал Деркач во вторник в ходе онлай-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина».

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров делал лично Порошенко.

Первая тема записей, как отметил депутат, касается получения «$ 1 млрд в обмен на сохранение схем «Burisma» и международной коррупции». Записи, как отмечает Деркач, датируется 2015-2016 годами, в них в частности, речь идет о необходимости увольнения на то время генпрокурора Виктора Шокина, «который в то время расследовал дело «Burisma» и вышел на Байдена».

«Байден летит в Киев, чтобы надавить на Петра Алексеевича относительно Шокина. В кармане у Байдена … весомый аргумент… 1 млрд кредитных гарантий… такая цена спасения Байдена от тюрьмы», - сказал Деркач.

Депутат утверждает, что полученный $1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношения к Порошенко.

Вторая тема записей, как рассказал Деркач, касается развала парламентской коалиции и предстоящих выборов в феврале 2016 года. «Порошенко признает, что коалиции нет… вместо того, чтобы выполнить требования Конституции и объявить перевыборы, Петр Алексеевич придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина», - пояснил Деркач.

«Эти разговоры четко показывают… Украиной управлял Байден», - заявил депутат.

Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через набсоветы крупных госпредприятий.

«Мы передали все имеющиеся сегодня в нашем распоряжении многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора… для регистрации уголовного производства»,- подытожил Деркач.

Также добавил, что, по его мнению, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков «блокирует создание следственной комиссии… что является нарушением закона о регламенте». «Такая комиссия могла бы эффективно расследовать факты международной коррупции», - сказал Деркач.

Присутствующий на пресс-конференции бывший прокурор Константин Кулик добавил, что Руслан Рябошапка в бытность генпрокурором «полностью остановил расследование экономических преступлений режима Януковича и остановил запланированную в 2019 году конфискацию в бюджет в сумме $6 млрд».

«По данному факту подготовлено сообщение о совершении Рябошапкой преступлений, предусмотренных статьями 349, 364 и 365 УК … речь о вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа, злоупотреблении властью, превышении власти и разглашение тайны досудебного расследования. Надеюсь, что будет организован контроль за ходом этого расследования со стороны народных депутатов Украины… Считаю необходимым инициировать вопрос создания временной следственной комиссии Верховной Рады для расследования противодействия расследованию экономических уголовных дел режима Януковича»,- сказал Кулик.

Теги: #деркач
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