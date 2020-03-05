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16:02 05.03.2020

Наиболее узнаваемыми среди женщин-нардепов являются Тимошенко и Королевская – опрос

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Киев. 5 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Одними из самых узнаваемых среди женщин народных депутатов является лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко (ее знают 97% опрошенных), народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская (знают 76%), сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко (знаю 66%), других женщин народных депутатов знают менее 60% опрошенных.

При этом как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в конце февраля, Тимошенко доверяют 28%, И.Геращенко – 21%, Королевской – 20%.

В региональном разрезе лучшие показатели доверия у Тимошенко в Центре (31%), Королевской - на Востоке (30%) и на Юге (28%), И.Геращенко - на Западе (30%).

По мнению респондентов, из вышеупомянутых политиков наибольшие перспективы в политике имеет Тимошенко (29%), Королевская - 10%, И.Геращенко – 7%.

Опрос был проведен группой "Рейтинг" 21-25 февраля 2020 года. Было опрошено 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Теги: #женщины
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