Пресс-конференции

13:15 12.02.2020

"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

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"Голос" предлагает Раде создать Нацагентство по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии

Киев. 12 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Партия "Голос" инициирует создание Национального агентства по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации, сообщила народный депутат из одноименной фракции Леся Василенко.

"В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3057 О национальном агентстве по вопросам преодоления последствий российской вооруженной агрессии", - сообщила Василенко на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

По её словам, такое Агентство посчитает все убытки и урон, которые понесла Украина в результате агрессии РФ.

Василенко отметила, что это - вынужденный шаг, чтобы заставить правительство работать, считать и "предоставить гражданам цифру о наших потерях в результате вооруженной агрессии РФ".

Как отметила народный депутат фракции "Голос" Юлия Клименко, российская агрессия на Донбассе и в Крыму принесла Украине "16% убытков ВВП, то есть наше ВВП уменьшилось на 16% в год".

Она подчеркнула, что необходимо "иметь не общие цифры, а конкретные цифры по конкретным убыткам, которые Украина претерпевает.

"Мы понимаем, что на территории Донбасса и Крыма остались значительные природные ресурсы, которые никто не обсчитывал... никто не обсчитывал, нет единого реестра утраченного имущества людьми, переехавших с оккупированных территорий. Соответственно в процессе реинтеграции это должно быть обязательно учтено", - сказала Клименко.

По словам, Клименко "законопроект направлен на упорядочение процедуры расчета убытков", он определяет, "кто чем занимается", кто и как собирает информацию, "как ее консолидирует и как подает претензию".

Она отметила, что в настоящее время сложилась ситуация, когда убытки, которые несет Украина в результате российской агрессии, считают разные ведомства и министерства.

"У нас получилось так, что каждое министерство и ведомство ведет какие-то свои параллельные подсчеты, которые не сходятся друг с другом. В результате, фактически нет ни единого реестра, ни понимания суммы, ни юридически консолидированной претензии. Законопроект направлен на централизацию этого процесса, чтобы иметь четкое понимание по всем убыткам", - подчеркнула Клименко.

В то же время Василенко отметила, что, как правило, консолидированные претензии к государству - агрессору о выплате репараций выставляются по завершению войны.

"Мы должны знать цифры, которыми оперировать в переговорах сейчас. Но по окончанию, когда Российская Федерация освободит все территории Украины, тогда Украина обязана подать иск к РФ и предъявить консолидированную претензию, в которой будут зафиксированы все убытки, весь вред, который был нанесен", - сказала Василенко.

Теги: #голос #донбас
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