Украинский Дом в Давосе планирует очередное расширение на ВЭФ-2021

Украинский Дом в Давосе, площади которого на период работы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в январе 2020 года были увеличены до 300 кв. м по сравнению с 200 кв. м год назад, планирует дальнейшее расширение на следующий год.

"Площадь нашего мультиформатного пространства в этом году была в 10 раз больше по сравнению с первым годом Украинского дома в Давосе (2018 – ИФ), что позволило принять наибольшее количество гостей на сегодняшний день. Более того, новые потенциальные спонсоры уже продемонстрировали свою заинтересованность относительно участия в проектах", – отметила Светлана Гриценко из Фонда Виктора Пинчука на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

Организаторы, которыми помимо Фонда Пинчука вновь выступили Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) и Horizon Capital, подтвердили увеличение бюджета на Украинский дом в этом году, не называя его абсолютной величины.

"Нам удалось заручиться поддержкой 13 спонсоров - чем больше чем когда-либо прежде", – добавила Гриценко. Основными из них стали Temerty Foundation, TIU Canada, МХП, НАК "Нафтогаз Украины"/ФРНО.

Согласно данным Украинского дома, в течение 94 часов его работы было проведено 16 дискуссий с участием спикеров из 12 стран мира, а общее количество гостей с учетом вечерних приемов и мероприятий культурной дипломатии превысило 8 тыс. человек. Помимо того онлайн-трансляции из Украинского дома в Давосе в социальных сетях собрали почти 400 тыс. просмотров в Facebook.

По словам партнера-основателя и CEO Horizon Capital Елены Кошарной, в этом году интерес к Украине на ВЭФ существенно вырос, подтверждением чему стало выступление президента Владимира Зеленского в основной программе форума – второй раз в истории после президента Виктора Ющенко.

"Если раньше мы бегали за инвесторами, то теперь они сами интересуются Украиной", – констатировала Кошарная, назвав среди позитивных изменений первые успешные концессионные конкурсы и размораживание приватизации.

Президент и главный исполнительный директор WNISEF Ярослава Джонсон добавила, что в этот раз Украинский дом включал две площадки – одну публичную для дискуссий и вечерних приемов, на которой прошло заседание Нацинвестсовета, и вторую – для двусторонних и других встреч, которую использовали президент Зеленский и премьер Алексей Гончарук.

По словам Джонсон, организаторы Украинского дома для улучшения его работы рассматривают возможность смены его локации.

Одной из идей на следующий год, по словам участников, является более активное привлечение к работе Украинского дома представителей правительства и других органов власти, которые могли бы сразу на месте работать с потенциальными инвесторами.