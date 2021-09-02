События

09:53 02.09.2021

В Вашингтоне с участием Зеленского открыт "Украинский дом"

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В Вашингтоне с участием Зеленского открыт "Украинский дом"

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки, сообщается на сайте главы государства в четверг.

"Хочу поздравить вас с открытием "Украинского дома". Реализацией этого проекта занималась наш новый Посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием", - сказал президент, обращаясь к лидерам украинской общины в США.

Зеленский назвал открытие "Украинского дома" знаковым завершением своего пребывания в Вашингтоне и отметил высокий уровень подготовки нынешнего визита, который был наполнен важными встречами, в частности с президентом США Джозефом Байденом, министрами обороны и энергетики США.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская община в США будет играть значительную роль в этом процессе, отметил Зеленский.

Теги: #вашингтон #украинский_дом
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