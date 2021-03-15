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16:55 15.03.2021

Маркарова сообщила о планах создать Украинский дом в Вашингтоне

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Маркарова сообщила о планах создать Украинский дом в Вашингтоне

Новоназначенная посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о планах создать в 2021 году в Вашингтоне Украинский дом.

"В Министерстве финансов в дополнение к собственно типичной минфиновской работе мне с командой удалось начать и успешно создать новые проекты, связанные с публичными финансами - портал еДата, Фонд стартапов, офис UkraineInvest, которые до сих пор активно работают, развиваются и после того как я оставила Минфин. Так же и для Вашингтона у меня есть мечта, которая уже превратилась в план - создать постоянно действующий Украинский дом, который будет главной площадкой по продвижению украинского нарратива, местом встречи обменом идей всех друзей Украины, местом дискуссий и продвижения украинской культуры", - сказала она в интервью LB.ua.

По словам Маркаровой, Украинский дом будет работать в синергии с посольством и будет открыт для всех.

"И созданием его мы займемся в этом году", - указала она.

 

Теги: #сша #украинский_дом #маркарова
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