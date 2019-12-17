Коболев и Фаворов под прикрытием Байдена "снефтегазили" $1,5 млрд денег украинцев, – Деркач

Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Руководство "Нефтегаза Украины" под видом европейского и прикрытием бывшего вице-президента США Джо Байдена продавало украинцам российский газ, заработав $1,5 млрд, утверждает на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Андрей Деркач (внефракционный).

По его словам, российским газом в стране зачастую торгуют не европейские, а украинские компании, связанные с руководством "Нефтегаза".

"Схема заработка на украинцах выглядит следующим образом: руководство Нефтегаза продает украинцам российский газ, называя его при этом европейским. За этот ренейминг положило в свой карман $1,5 млрд. Создатели реформы Нефтегаза, среди которых – полностью подотчетный Байдену Хохштайн, не могли не знать про аферу с российским газом. А судя по тому, что часть украденных денег выводилась на американские компании, они еще и покрывали эту схему", – сказал Деркач.

Нардеп подчеркнул, что Украина за 5 лет переплатила почти $1,5 млрд за так называемый европейский газ.

"Большая часть этой суммы осела в карманах представителей украинской компании и, предположительно, чиновников "Нефтегаза". Если сказать проще: "Деньги украинцев "снефтегазили". Крупнейшим импортером является группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" (сокращенно "ЭРУ"), зарегистрированных как в Украине, так и в офшорах, которой руководил Андрей Фаворов. На данный момент он руководит Дивизионом "Интегрированный газовый бизнес" Нефтегаза", – сообщил Деркач.

Он отметил, что часть прибыли компании выводилась в офшор.

"Например, с 21.07.2016 по 23.06.2017 компанией было выведено на счет ERU MANAGEMENT SERVICES LLC почти 348 млн грн, с 25.05.2017 по 25.07.2017 почти 274 млн грн. Суммарно более 620 млн грн. Это только суммы, которые смогли отследить журналисты-расследователи. Понятно, что суммарно выведено больше", – сказал Деркач.

Нардеп подчеркнул, что прикрывал эту схему ставленник Байдена, член Набсовета "Нефтегаза" Хохштайн.