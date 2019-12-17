Пресс-конференции

16:42 17.12.2019

Коболев и Фаворов под прикрытием Байдена "снефтегазили" $1,5 млрд денег украинцев, – Деркач

2 мин читать

Киев. 17 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Руководство "Нефтегаза Украины" под видом европейского и прикрытием бывшего вице-президента США Джо Байдена продавало украинцам российский газ, заработав $1,5 млрд, утверждает на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" народный депутат Андрей Деркач (внефракционный).

По его словам, российским газом в стране зачастую торгуют не европейские, а украинские компании, связанные с руководством "Нефтегаза".

"Схема заработка на украинцах выглядит следующим образом: руководство Нефтегаза продает украинцам российский газ, называя его при этом европейским. За этот ренейминг положило в свой карман $1,5 млрд. Создатели реформы Нефтегаза, среди которых – полностью подотчетный Байдену Хохштайн, не могли не знать про аферу с российским газом. А судя по тому, что часть украденных денег выводилась на американские компании, они еще и покрывали эту схему", – сказал Деркач.

Нардеп подчеркнул, что Украина за 5 лет переплатила почти $1,5 млрд за так называемый европейский газ.

"Большая часть этой суммы осела в карманах представителей украинской компании и, предположительно, чиновников "Нефтегаза". Если сказать проще: "Деньги украинцев "снефтегазили". Крупнейшим импортером является группа компаний "Энергетические ресурсы Украины" (сокращенно "ЭРУ"), зарегистрированных как в Украине, так и в офшорах, которой руководил Андрей Фаворов. На данный момент он руководит Дивизионом "Интегрированный газовый бизнес" Нефтегаза", – сообщил Деркач.

Он отметил, что часть прибыли компании выводилась в офшор.

"Например, с 21.07.2016 по 23.06.2017 компанией было выведено на счет ERU MANAGEMENT SERVICES LLC почти 348 млн грн, с 25.05.2017 по 25.07.2017 почти 274 млн грн. Суммарно более 620 млн грн. Это только суммы, которые смогли отследить журналисты-расследователи. Понятно, что суммарно выведено больше", – сказал Деркач.

Нардеп подчеркнул, что прикрывал эту схему ставленник Байдена, член Набсовета "Нефтегаза" Хохштайн.

Теги: #нефтегаз #деркач
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 17.12.2019
Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией

Обвинения депутата Деркача в адрес Пинчука и его фонда являются вымыслом и провокацией

16:27 17.12.2019
Деркач заявил, что $29 млн Пинчука на фонд кандидата в президенты США Клинтон могли быть украдены у Украины

Деркач заявил, что $29 млн Пинчука на фонд кандидата в президенты США Клинтон могли быть украдены у Украины

12:40 05.12.2019
Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с нардепом Деркачем

Первая встреча Джулиани в Киеве прошла с нардепом Деркачем

16:33 27.11.2019
Дубинский и Деркач требуют от Зеленского проверить принадлежность покупателей Херсонской нефтеперевалки к "ОПГ Януковича"

Дубинский и Деркач требуют от Зеленского проверить принадлежность покупателей Херсонской нефтеперевалки к "ОПГ Януковича"

15:24 27.11.2019
Деркач и Дубинский предлагают уволить руководство НБУ и крупнейших госбанков "за отмывание миллиардов"

Деркач и Дубинский предлагают уволить руководство НБУ и крупнейших госбанков "за отмывание миллиардов"

16:23 20.11.2019
$16,5 млн гонорара от Бурисмы Байдену и партнерам – украдены у Украины, заявляет Деркач

$16,5 млн гонорара от Бурисмы Байдену и партнерам – украдены у Украины, заявляет Деркач

13:23 20.11.2019
Рада может рассмотреть вопрос создания ВСК по расследованию фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства - Дубинский

Рада может рассмотреть вопрос создания ВСК по расследованию фактов международной коррупции с участием высших должностных лиц государства - Дубинский

12:51 20.11.2019
Нардепы требуют от Зеленского и Трампа расследовать факты украино-американской коррупции на $7,4 млрд

Нардепы требуют от Зеленского и Трампа расследовать факты украино-американской коррупции на $7,4 млрд

20:44 11.11.2019
САП открыла производство по утечкам из НАБУ – Деркач

САП открыла производство по утечкам из НАБУ – Деркач

18:53 11.11.2019
Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

Нардеп Деркач заявляет о получении Байденом-младшим средств от Burisma через посредников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Тимошенко лидируют в президентской гонке– опрос "Рейтинга"

ПОСЛЕДНЕЕ

Предприятия Гослесагентства в 2019г планируют реализовать более 500 тыс. елок

MoneyGram и Индустриалбанк запустили проект Аccount Deposit

Законопроект Кабмина по банкам по программе с МВФ требует кардинальной переработки – замглавы комитета Рады Дубинский

БАУ предлагает установить для биостанций годовую квоту по аукционам в 200 МВт, продлить на 5 лет "зеленый" тарифа для будущих проектов

Под Верховной Радой 4 декабря стартует акция протеста против продажи земли

Адвокаты Бахматюка собираются подать в суд на лиц в Офисе президента, генпрокурора, его заместителя и судей антикоррупционного суда

В Украине растет спрос на нишевые культурные мероприятия - исследование

Депутаты от "Слуги народа" предлагают жесткие ограничения для физ- и юрлиц при покупке земли

Депутаты от "СН" предлагают предусмотреть 7-летнее ограничение на перепродажу земли

Индийские препараты позволяют эффективно использовать госбюджет Украины – посол Индии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА