Нардепы требуют от Зеленского и Трампа расследовать факты украино-американской коррупции на $7,4 млрд

(уточнен спикер в 5-м абз.)

Киев. 20 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Народные депутаты Украины требуют от президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа расследовать факты легализации $7,4 млрд "семьей" украинского экс-президента Виктора Януковича через американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, близкий к Демпартии США.

На пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду народный депутат Андрей Деркач. Деркач отметил, что депутаты получили от журналистов-расследователей новые материалы по расследованию международной коррупции и участия в ней украинских должностных лиц.

"На прошлой неделе 14 ноября, незаметно для СМИ, ГПУ объявила новое подозрение скандально известному собственнику Бурисмы экс-министру экологии Злочевскому. Согласно Подозрению, "семье" Януковича инкриминируют, в частности, легализацию (отмывание) дохода, полученного преступным путем, через проведение инвестиционным фондом Franklin Templeton Investments операций покупки облигаций внешнего государственного займа общей стоимостью 7,4 млрд долларов США", – сказал Деркач.

Он подчеркнул, что по данным следствия, это были деньги, преступно полученные "семьей" Януковича и вложенные в покупку долговых обязательств Украины в 2013–2014 гг.

"Януковичи, по данным следователей, добыли преступным путем 7,4 млрд долларов и отмыли их через инвестфонд, близкий к некоторым представителям Демократической партии США, в виде облигаций внешнего государственного займа", – сказал в свою очередь нардеп Александр Дубинский (фракция "Слуга народа").

Деркач сообщил, что на связь Franklin Templeton Investments с Демократической партией указывают несколько фактов.

"Сын основателя Templeton’а – Джон Темплтон младший (John Templeton Jr.) был одним из крупных доноров избирательной кампании Президента Обамы. Еще один персонаж, имеющий отношение к фонду, – Томас Донилон (Thomas Donilon). Управляющий BlackRock Investment Institute, акционера Franklin Templeton Investments, имеющего наибольшую долю в фонде. Примечательно, что ранее он был советником Обамы по национальной безопасности", – проинформировал Деркач.

Нардеп заявил, что президенты Украины и США должны объединить усилия двух стран по установлению фактов коррупции и отмывания денег с участием граждан двух стран.

"Президент Зеленский должен снять телефонную трубку, набрать Трампа, попросить помощи и взаимодействия в борьбе с коррупцией и лететь в Вашингтон. Вопрос борьбы с международной коррупцией в Украине с участием граждан, бизнесменов и чиновников США должен стать ключевым во время встречи двух Президентов", – отметил Деркач.

По итогам встречи, по его мнению, необходимо выстроить взаимодействие украинских следственных органов и Минюста США для получения информацию об организаторах выпуска облигаций, клиентах и бенефициарах инвестфондов по каждой покупке, допросить должностных лиц фондов и др.

Как сообщалось ранее, 9 октября народный депутат Андрей Деркач обнародовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Согласно его данным, работница НАБУ Полина Чиж получила указание от работницы посольства США Анны Емельяновой предоставить информацию по делу экс-министра экологии и владельца Burisma Group Николая Злочевского.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые были перечислены представителям Burisma Group, в том числе и Хантера Байдена. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасьневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила менее $ 16,5 млн.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по Burisma, но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала неприкрытое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина за дела Злочевского и Burisma.

Как сообщил Деркач, "предметом давления стал $1 млрд кредитной гарантии, который США должны были предоставить Украине: "Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в совете международных отношений США в января 2018 года".