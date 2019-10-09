Крупнейшие игроки табачного рынка рассматривают возможность закрытия фабрик из-за регулирования торговой наценки на их товары

Киев. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – "Филипп Моррис Украина", BAT, JTI и "Империал Тобакко" в Украине рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

"Факт принятия этого закона повлечет серьезные последствия для отрасли. Это отсутствие переходного периода и механизмов имплементации. В ближайшее время это подвергает наш бизнес рискам. Мы будем вынуждены рассмотреть вопрос производства нашей продукции на других фабриках, поскольку мы даже не до конца понимаем, как выполнять этот закон", – сказал генеральный директор группы "Бритиш Американ Тобакко Украина" Саймон Уэлфорд в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду.

Он пояснил, что принятый во втором чтении законопроект 1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

Как указал генеральный директор "Империал Тобакко" в Украине Растислав Чернак, такие законодательные инициативы могут повлечь за собой увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%. При этом он добавил, что за последние три года объем "теневого" табачного рынка вырос приблизительно в семь раз и это ежегодно стоило госбюджету 5 млрд грн.

В то же время Чернак спрогнозировал сокращение объемов производства сигарет на 25%. "Такое падение на 25%, по нашим подсчетам, будет стоить госбюджету около 7 млрд грн. Поэтому мы призываем Верховную Раду пересмотреть законопроект 1049 и изъять из него поправку, которая устанавливает регулирование торговой наценки. Мы обращаемся с просьбой, чтобы в Украине заработал прозрачный законотворческий процесс наряду с открытым диалогом с крупнейшими инвесторами. А такие значительные изменения в налогообложения вынуждают нас пересмотреть наш бизнес в Украине", – сказал он.