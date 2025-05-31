УКК присоединился к акциям Всемирного дня без табака

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Украинский Красный Крест (УКК) проводит информационные антитабачные сессии в одиннадцати областях по случаю Всемирного дня без табака.

"Команда направления "Укрепление здоровья и профилактика заболеваний» Украинского Красного Креста присоединилась к... Всемирному дню без табака, в рамках которого в разных странах проходят антитабачные акции", - сообщил УКК в субботу в Фейсбуке.

В течение нескольких дней волонтеры и консультанты УКК будут проводить информационные и практические сессии, а также мотивационные интервью для сотен жителей Кировоградской, Одесской, Винницкой, Черновицкой, Днепропетровской, Хмельницкой, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Тернопольской и Полтавской областей.

Информационные сессии направлены на повышение осведомленности населения о вреде активного и пассивного курения, его последствиях для физического состояния и мотивации к отказу от курения.

Во время практических сессий и мотивационных интервью участники могут разработать механизм отказа от курения или найти способы предотвращения появления этой вредной привычки как в группах, так и индивидуально.

Основной целью направления «Укрепление здоровья и профилактика заболеваний» УКК является создание благоприятных условий и улучшение качества жизни людей, в том числе предотвращение влияния негативных факторов и вредных привычек на здоровье.

Всемирный день без табака (англ. World No Tobacco Day) установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения, отмечается 31 мая каждого года.