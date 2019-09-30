Почти 60% киевлян поддерживают внеочередные выборы мэра столицы - опрос

Киев. 30 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Около 60% киевлян поддерживают идею внеочередных выборов мэра столицы, о чем свидетельствуют данные опроса компании Seetarget.

Согласно социологическому исследованию, презентованному на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник, к идее проведения внеочередных выборов мэра Киева и местной власти позитивно относятся 59,1% населения, негативно – 32,4%, затруднились ответить – 8,5% респондентов.

При этом в рейтинге кандидатов в мэры Киева при условии, что выборы проводились бы в ближайшее воскресенье, 20,7% респондентов, которые готовы прийти голосовать и определились с выбором, заявили, что поддержали бы действующего мэра Виталия Кличко. 18,6% опрошенных готовы поддержать народного депутата (фракция "Слуга народа") Александра Ткаченко, а еще 12,4% - нардепа (фракция "Голос"), музыканта Святослава Вакарчука.

Отвечая на вопрос о том, за какую политсилу респонденты отдали бы свой голос, если бы выборы в Киевский городской совет проводились в ближайшее воскресенье, 53,8% опрошенных (среди тех, кто имеет намерение голосовать и определился с выбором) заявили о поддержке партии "Слуга народа", еще 9,9% готовы голосовать за "Европейскую солидарность", а 7,1% - за партию "Голос".

Кроме того, респондентов спросили об актуальных проблемах, с которыми они сталкиваются в столице. 32,5% опрошенных выразили разочарование нынешним курсом местной киевской власти, а 46,5% убеждены, что власть движется в правильном направлении.

Среди наиболее острых проблем опрошенные называют длительное отсутствие горячей воды (21,7%), отсутствие доступной медицины (21,4%) и неудовлетворительное качество воды в кранах (20,3%).

Основной проблемой, которая мешает местной власти решать проблемы киевлян, 32,7% респонденты видят коррупцию, а 28,3% убеждены, что виной тому некомпетентность чиновников.

Опрос был проведен с 20 по 27 сентября 2019 года компанией Seetarget методом личных интервью (face-to-face). Социологическое исследование репрезентативно по полу, возрасту и районом проживания. Выборка составила 1207 респондентов. Погрешность – не более 2,9%.