Пресс-конференции

14:30 17.07.2019

Треть украинцев проголосовали бы за внеблоковый статус Украины на соответствующем референдуме, но неопределившихся с позицией немногим меньше – соцопрос

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Киев. 17 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Почти треть украинцев поддерживают внеблоковый статус Украины и проголосовали бы за него на всеукраинском референдуме о законодательном закреплении такого статуса страны, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду данным, если бы сейчас проходил референдум о законодательном закреплении внеблокового статуса Украины, 32,4% респондентов проголосовали бы за внеблоковость страны. 26% проголосовали бы против, 12,6% - не принимали бы участие в таком референдуме, а 29% - не знают или затруднились ответить.

В то же время, если бы в настоящее время проходил референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, то такое решение поддержали бы 51,1% опрошенных, проголосовали бы против 24,9%, что, 8,9% заявили, что не принимали бы участие в таком референдуме, а 15,1% затруднились ответить.

Исследование проводилось 3-10 июля во всех регионах Украины, кроме неподконтрольных правительству страны территорий. Опрошено 3022 респондентов, стандартная погрешность выборки +/- 1,8%.

Теги: #соцопрос #нато
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