Семь партий имеют шансы пройти в Раду – опрос

Киев. 8 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", свидетельствуют результаты роллингового исследования, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко.

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник данным, "Слугу народа" готовы поддержать 41,6% респондентов среди тех, кто определился и будет голосовать, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,7%, "Европейскую солидарность" – 8,5%, ВО "Батькивщина" – 7,7%, "Голос" – 7,5% опрошенных.

С учетом погрешности выборки также имеют шансы преодолеть проходной барьер в 5% партия "Гражданская позиция" с поддержкой 3,4% голосов и "Оппозиционный блок – партия мира и развития" – 2,9% респондентов.

Вместе с тем, "Партию Шария" готовы поддержать 2,6% тех, кто определился и намерен голосовать, за партию "Сила и честь" – 2,5%, за Радикальную партию Олега Ляшко готовы голосовать 2,2%, ВО "Свобода" набирает 2% поддержки, "Объединение "Самопомич" готовы поддержать 1,4% избирателей, "Украинская стратегия Гройсмана" получает 1,1% поддержки.

Все остальные партии набрали бы менее 1% голосов респондентов.

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 53,6% опрошенных заявили, что точно намерены голосовать, а 30,8% - скорее намерены голосовать. 8,2% точно не будут голосовать и еще 3,8% скорее не будут голосовать.

Роллинговое исследование предусматривает проведение учредительного опроса и периодических (поволновых) обновлений базы данных опроса путем замены части анкет на более новые. Волна роллинга - временной промежуток сбора новых данных для обновления базы. Каждая волна реализуется на одинаковых по своим параметрам выборках респондентов, при этом сами респонденты в выборке каждый раз новые. Выборка каждой волны роллинга является уменьшенной копией общей выборки.

В ходе учредительного опроса 15-19 мая был опрошен 2 тыс. 121 респондент старше 18 лет из 24 областей и Киева, выборка репрезентативна по полу, возрасту и типу населенных пунктов. Ошибка выборки 1,2-2,2%. Во время первой волны роллинга 20-23 мая было заменено 250 анкет. Во время второй волны 24-31 мая заменено 250 анкет. Во время третьей волны 1-7 июня – 1000 анкет. Во время четвертой волны 8-14 июня – 1000 анкет, в ходе пятой – 15-21 июня – также 1000 анкет, шестой – 22-27 июня – также 1000 анкет.

Данный опрос представляет седьмую волну – 28 июня – 4 июня, количество анкет составило 1000.