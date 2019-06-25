Пресс-конференции

12:21 25.06.2019

В Раду проходят пять партий – общенациональный соцопрос

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Киев. 25 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Верховную Раду проходят пять политических партий, свидетельствуют результаты общенационального опроса населения, проведенного с 13 по 21 июня Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг".

Согласно обнародованным во вторник на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" результатам социсследования, партия "Слуга народа" имеет поддержку 45,3% респондентов среди тех, кто определился со своим выбором, и будет принимать участие в голосовании на парламентских выборах (или 35,1% среди всех опрошенных).

За "Оппозиционную платформу за жизнь" готовы проголосовать 12,1% опрошенных (или 9,3% среди всех респондентов), за ВО "Батькивщина" – 8,8% (или 6,8%), за "Европейскую солидарность", - 8,4% (или 6,5%), партию "Голос" – 6,8% респондентов (или 5,3% респондентов).

Общенациональный опрос населения проводился Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" методом личного формализованного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Полевой этап опроса проводился с 13 по 19 июня 2019г. Выборочная совокупность репрезентативна по возрасту (население от 18 лет и старше), полу, типу населенного пункта и региону; объем выборочной совокупности: 3000 респондентов, стандартное отклонение +/- 1,8%; уровень кооперации респондентов волна 51%

Последует

Теги: #опрос
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