Зеленский лидирует в президентской гонке, на втором и третьем местах – Тимошенко и Порошенко – опрос

Киев. 20 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Лидером президентского рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, второе и третье места занимают лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко. Согласно данным опроса, обнародованным в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина", за В.Зеленского готовы проголосовать 22,6% опрошенных, Ю.Тимошенко готовы поддержать 13,3% респондентов, а П.Порошенко – 11,5%. На четвертом месте – лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать свои голоса 8,2%, а за кандидата от "Оппозиционной платформы – За життя" Юрия Бойко – 8% респондентов. Среди тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, В.Зеленского готовы поддержать 29,4% респондентов, Ю.Тимошенко 17,2%, П.Порошенко 14,9% украинцев. За А.Гриценко готовы отдать свой голос 10,7% опрошенных, Ю.Бойко – 10,4%. Согласно данным, готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 82,5% опрошенных. Опрос был проведен центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований им. А.Яременко в период с 11 по 18 марта методом личного интервью. Всего было опрошено 2047 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность составила +/-2,2%.