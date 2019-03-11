Билецкий: в отношении лидеров "Нацкорпуса" планируют нападения и даже физическое устранение

Киев. 11 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Национальную полицию Украины пока не поступало заявлений от народного депутата, лидера партии "Национальный корпус" Андрея Билецкого о возможной угрозе его жизни и жизням других лидеров "Нацкорпуса".

"Пока что таких заявлений со стороны Билецкого к нам не поступало. Если он считает такие призывы в свой адрес реальными, то пусть обращается, мы зарегистрируем и будет расследоваться производство по угрозе убийством или по другой статье", - сказал на брифинге в понедельник в Киеве заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

Ранее в понедельник А.Билецкий заявил, что власти готовят физическое устранение лидеров "Национального корпуса". Он утверждает, что по команде президента Украины Петра Порошенко заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко через криминальных авторитетов готовит нападения и даже физическое уничтожение лидеров "Нацкорпуса" и "Национальных дружин".

"Я назову конкретные имена и фамилии, пусть подают в суд. Заказчиком выступает президент Порошенко, исполнителем выступает заместитель главы СБУ Виктор Кононенко с псевдонимом "Латыш", который через Илью по прозвищу "Кочевник" отвечает за связи с криминальными авторитетами "Нариками", "Аликами", "Эмилями" из Днепропетровской области. Через этого Илью Кочевника будет сделан заказ на уничтожение или физическое давление на руководителей нашего движения. "Нарик" будет давать своих бойцов на всю эту историю", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

А.Билецкий также сообщил, что по его данным Администрация президента Украины оказывает огромное давление на Госбюро расследований, чтобы открыть дело о том, что "Национальный корпус" и "Национальные дружины" являются преступными организациями.

По его словам, командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров будет выставлять для охраны мероприятий с участием президента Украины исключительно "срочников" и провоцировать через своих людей драки и конфликты. Он подчеркнул, что "Нацкорпус" не будет вестись на эти провокации.

Кроме того, А.Билецкий заявляет, что ведется активная разработка вопроса о том, как распустить полк "Азов".

"Они также готовят физические нападения и готовят физические устранения…. будет сделан заказ на криминал. На уничтожения или физическое давление на лидеров движения".