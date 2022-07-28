Науседа: Литва будет стремиться к усилению санкций против РФ и снижению зависимости всей Европы от российских энергоресурсов

Литва будет стремиться к дальнейшему усилению международных санкций против Российской Федерации, обеспечению их эффективной реализации, а также к уменьшению зависимости Европы от российских энергоресурсов, заявил президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

"Сегодня мы чётко видим, что решений о введении международных санкций (против России – ИФ-У) и военной поддержки Украины, какими бы важными они ни были, все-таки недостаточно. Поэтому мы будем стремиться к дальнейшему усилению санкций и обеспечению их эффективной реализации, а также к уменьшению зависимости всей Европы от российских энергоресурсов", – сказал он с трибуны Верховной Рады во время пленарного заседания в четверг.

Науседа также заявил: "Финансовые потоки, помогающие России финансировать эту жестокую войну, должны быть заблокированы".

"Своим примером Литва показывает, что единственным способом освободиться от энергетического и политического диктата России является необходимость принять решение и обеспечить политическую волю. Имея целью энергетическую независимость, Литва пошла на риск и вовремя выполнила необходимое домашнее задание. Теперь мы готовы делиться опытом с другими странами", – добавил он.