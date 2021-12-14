Глава МИД Германии согласна с тем, что применение Третьего энергопакета ЕС к "Северному потоку 2" является безоговорочным - Кулеба

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила согласие с необходимостью применения Третьего энергопакета ЕС в отношении газопровода "Северный поток 2", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера мы в унисон с Анналеной Бербок отметили, что применение Третьего энергетического пакета ЕС, не только буквы пакета, но и духа пакета, к "Северному потоку 2", является абсолютным безоговорочным требованием к этому политическому газопроводу", - сказал Кулеба журналистам в Киеве во вторник.

Министр указал, что у главы МИД Германии также есть четкое понимание уровня угрозы, который представляет сейчас РФ.

"То, что вчера прозвучало публично от министра иностранных дел Германии, и то, что мы обсуждали во время телефонного разговора, настраивает меня на осторожный оптимизм. Потому что есть четкое понимание и уровня угрозы, который представляет сейчас Россия и ее эскалация относительно Украины, и, безусловно, понимание того, какие риски несет с собой "Северный поток 2", и какая его роль в общей картине урегулирования сдерживания России", - рассказал Кулеба.